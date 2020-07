Clarito como el agua: Cristina Kirchner apoyó en forma explícita la estrategia de Martín Guzmán sobre la deuda

Sorpresivamente y a 24 horas de que se conociera la contrapropuesta de los bonistas a la que sería la última oferta del Gobierno argentino para el canje de deuda, la vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, rompió el silencio en lo que se refiere a la negociación de la deuda y apoyó explícitamente la postura que encarna el ministro de Economía, Martín Guzmán.

En su cuenta de Twitter, la ex presidenta publicó un video de una entrevista a Guzmán en donde el ministro señala que vinieron a “resolver un problema que la Argentina ya tenía” y que la Argentina ofrece un plan en donde los acreedores no pierden sino que”ganan menos” y que el caso contrario significaría más ajuste para el país.

Esta es la segunda vez que la ex presidenta y actual vicepresidenta hace referencia a la política económica del gobierno de Alberto Fernández. La primera fue un tiro por elevación ya que, en la misma red social, tuiteó el pasado 12 de julio una nota del periodista Alfredo Zaiat en donde criticaba al Gobierno por los empresarios que invitó al acto del 9 de Julio. ““La conducción política del poder económico”. Zaiat hoy en @pagina12. El mejor análisis que he leído en mucho tiempo. Sin subjetividades, sin anécdotas. En tiempos de pandemia, de lectura imprescindible para entender y no equivocarse”.

Pero esta es la primera vez en donde la presidenta del Senado no apeló a las metáforas ni a los giros idiomáticos y no buscó análisis secundarios ya que al video le agregó la frase: “Martín Guzmán sobre la deuda externa. Clarito como el agua”. (Fuente Infobae)