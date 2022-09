Cómo dieron a conocer los medios internacionales el intento de magnicidio a la Vicepresidenta

El intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, le dio la vuelta al mundo y se posicionó como tema principal en las principales portadas de diferentes medios internacionales. El hombre de nacionalidad brasileña que atentó contra la vicepresidenta fue reducido y posteriormente identificado como Fernando Andres Sabag Montiel de 35 años

A las 10:26 pm el medio estadounidense destacó la noticia y agregó: “La Sra. Kirchner, una ex presidenta de izquierda y quizá la líder más prominente de Argentina, es una figura profundamente polarizadora en el país y está siendo juzgada por cargos de corrupción. Sus seguidores se han manifestado frente a su casa en Buenos Aires desde la semana pasada, en ocasiones chocando con la policía”.

Los dramáticos sucesos ocurridos a las 21:00 horas del jueves fueron captados por las cámaras de televisión que vigilaban la casa de Kirchner, donde sus partidarios se habían reunido durante días para protestar contra las acusaciones de corrupción presentadas contra ella en los tribunales.

Las imágenes muestran al hombre empujando a sus partidarios, apuntando con un arma a la cara de Kirchner y aparentemente intentando disparar. Se puede ver a la dos veces ex presidenta, la principal figura política de Argentina, reaccionando, cubriéndose la cara y encorvándose.

The Washington Post reseñó: el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo que un hombre fue detenido tras apuntar con un arma a la cabeza de la vicepresidenta. Al parecer, no hubo disparos. “No sé si fue un atentado contra su vida; no puedo decirlo hasta que se examine el arma”, dijo a una cadena de televisión.

Kirchner está siendo custodiada por las fuerzas de seguridad federales, dijo Aníbal Fernández. El incidente se produjo cerca de la residencia de Kirchner, donde decenas de personas se habían reunido para apoyar a la vicepresidente, que se enfrenta a un juicio por cargos de corrupción.

El medio londinense publicó la noticia pasadas las 01:00 horas (hora local) y señaló que aún no están claras las circunstancias del suceso. “Videos captados por teléfonos de varios testigos muestran el momento en el que apuntan una pistola a la cabeza de la vicepresidente, aunque, al parecer, el arma falla. Luego se ve a guardaespaldas y seguidores de la vicepresidenta detener al hombre que, según medios locales, es un ciudadano brasileño, de 35 años”, reseña la nota. BBC Mundo

El medio español reseñó: “El incidente se produjo a escasos metros del edificio de la ex presidenta, donde cientos de manifestantes se congregan desde hace días para respaldarla en medio de un juicio contra ella por presunta corrupción. El atacante ha sido identificado por la policía federal como Fernando Andres Sabag Montiel, brasileño de 35 años. Se camufló entre los militantes kirchneristas para poder llegar a Fernández de Kirchner cuando esta volvía a casa desde el Senado”.

Advertidos por los manifestantes, los custodios de la vicepresidenta la protegieron y arrinconaron al hombre armado. El detenido ha sido trasladado a una dependencia policial para llevar a cabo las correspondientes indagaciones, mientras se hace una pericia a la arma incautada.

Todos los partidos políticos han repudiado el intento de atentado contra la vicepresidenta, al igual que referentes sociales y de derechos humanos. El País de España

El diario venezolano narró los detalles de lo sucedido y agregó: “El caso está siendo investigado por la juez María Eugenia Capuchetti. Producto del incidente, la Policía Federal formó un cordón policial. El hecho se produce 24 horas después de la detención de un repartidor luego de que este entonara cantos contra Cristina Kirchner y se dispusiera a pelear con la militancia”.

Integrantes de la militancia contaron a este medio que el hombre gatilló pero no salió ningún disparo.

“Estábamos con la algarabía de ver a nuestra líder cuando de golpe hubo un tumulto. Estábamos haciendo un cordón agarrada con los compañeros y de repente, sin mediar palabra, el hombre gatilló. Él le puso el revolver en frente. Cristina se agachó y varios, entre militantes y custodia, lo redujeron”, precisaron. El Nacional - Venezuela

El medio mexicano destacó las reacciones en Twitter de figuras de la política argentina:

“El ex presidente Mauricio Macri expresó: “Mi repudio absoluto al ataque sufrido por Cristina Kirchner que afortunadamente no ha tenido consecuencias para la vicepresidenta. Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad”

“Cuando el odio y la violencia se imponen sobre el debate de ideas, destruyen a las sociedades y se generan situaciones como la de hoy: un intento de magnicidio. Toda mi solidaridad a Cristina Kirchner y su familia. Y mi deseo de que se determinen todas las responsabilidades”, tuiteó el ministro de Economía, Sergio Massa”.

CNN dio detalles del arma utilizada por el agresor: “Fue una pistola calibre .380 con balas”. Además, mostró las reacciones del atentado contra Cristina de diversos políticos.