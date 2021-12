Comunicado de la OTR en apoyo a la profesora Celia

En las últimas horas, la Organización de Trabajadores Radicales (OTR) emitió un comunicado en apoyo a la profesora Celia.

Esto sucede luego de la polémica por los audios de la Subsecretaria de Reconocimientos Médicos, Dra. Analía Leiva de Ominetti, donde instruía a los empleados del organismo a complicar los pedidos de licencia y posterior a que se diera a conocer el caso de la Profesora Celia Bensadon, a quien se le negó sistemáticamente una licencia, pese a padecer de fibromialgia severa y Parkinson.

El comunicado se refiere a ambos sucesos. En primer lugar aborda el tema de los audios difundidos: “No es novedad el destrato, no es una noticia siquiera que un docente emita una queja hacia la repartición por la falta de empatía del personal hacia ellos (aunque creemos que no son todos, nosotros no generalizamos)". A continuación agrega: “Nos queda claro que cuando un docente debe dirigirse a Reconocimiento Médico sabe que puede llegar a pasar 'las de Caín'".

Finalmente el organismo se refirió al video de la profesora y le brindó su apoyo: “Desde OTR hacemos llegar nuestro absoluto apoyo hacia la colega y manifestamos nuestra preocupación por la falta de agilidad para resolver cuestiones urgentes de esta índole por parte de todas las instituciones alcanzadas. Pedimos se dejen atrás los prejuicios implicados para que las generalizaciones que hacen daño no nos hagan perder las particularidades que son urgentes”.