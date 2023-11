Con un acto en Valle Viejo, el oficialismo ratificó el apoyo a Sergio Massa

El oficialismo convocó a la dirigencia y a la militancia en un acto peronista en Valle Viejo para revalidaron el apoyo a Sergio Massa de cara al balotaje del 19 de noviembre.

El acto estuvo encabezado por el gobernador electo Raúl Jalil, la intendenta Susana Zenteno, la senadora nacional y presidenta del PJ Lucía Corpacci, quienes destacaron la figura, ideas y capacidades del candidato de Unión por la Patria para ser el próximo presidente argentino y llamaron a la militancia a llevar las propuestas casa por casa para que el pueblo elija a la mejor opción para el país, que no es otra que la del proyecto que tiene a la cabeza a Sergio Massa.

En este marco, el gobernador Raúl Jalil enfatizó la importancia de dichas elecciones, señalando que la votación no será sencilla. “Vale lo mismo un voto de Antofalla que un voto de la General Paz”, afirmó. En este contexto, hizo un llamado al compromiso de la militancia y la dirigencia peronista para asegurar el triunfo en las urnas. “A esta elección, los únicos que la pueden ganar son los militantes”, insistió, instando a salir a buscar y solicitar el voto a cada ciudadano y ciudadana de la provincia, incluyendo a radicales, jóvenes e independientes.

El mandatario también subrayó que "el único espacio político que tiene futuro y una mirada federal es Unión por la Patria y es Sergio Massa presidente".

En cuanto a las críticas al candidato presidencial de la Libertad Avanza, Javier Milei, Jalil recalcó que “no conoce Catamarca" y afirmó que "Macri es el jefe de campaña de Milei", recordando la falta de obras para la provincia durante su gestión como Presidente de la República.

Por su parte, en un sentido mensaje a la dirigencia, la senadora nacional Lucía Corpacci comentó que “tengo la angustia de pensar que nuestro país queda en manos de una persona a la que el odio la domina, a la que el enojo la domina”, y siguió: “A mí me da mucho miedo pensar que nuestro país pueda quedar en manos de quien amenaza todos los días con quitar derechos. Que además descree de los derechos de las mujeres, que se expresa con odio y desprecio a las diversidades. Que además cree que todos tenemos las mismas cosas y no es así”, reflexionó Lucía.

La Legisladora se mostró preocupada ante el ataque y amenaza de eliminar la obra pública y rememoró que “Macri lo intentó cuando habló de las PPP, ¿se acuerdan de que la obra pública iba a ser con participación público-privada? No se hizo una obra en todo el país, porque el privado está, y lógicamente es así, donde los números le cierran y le dan ganancia”. “El Estado no es una empresa. El Estado es el organismo que vela para que todos tengamos mínimamente igualdad de oportunidades”, concluyó Lucía.

En su discurso, la intendenta Susana Zenteno, afirmó: “yo estoy segura de que el 19 de noviembre tendremos un triunfo de Sergio Massa, un nuevo triunfo de nuestra Argentina, porque ya no importan los colores políticos, ya no importan los ideales tan marcados que a veces teníamos. Hoy importa esta patria que está en juego y está amenazada por discursos violentos”. La jefa comunal, que fue reelecta el pasado 22 de octubre, apuntó que “lo que corre en riesgo este 19 de noviembre no es tan solo el peronismo, es la democracia y la paz de nuestra Argentina”.

También participaron la diputada provincial, Claudia Palladino; el diputado provincial electo, Juan Carlos Ledesma; el senador electo por Valle Viejo, Mario Gershani; los concejales en ejercicio y electos, Franco Iramain, Belky Penisse, Lucas Cisterna y Camila Morabito, entre otros dirigentes y militantes.