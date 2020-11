Con apoyo de legisladores, Jalile armó una marcha en contra de la persecución de Zenteno

Ayer por la tarde, un grupo de dirigentes y exfuncionarios de la gestión del exintendente de Valle Viejo, Gustavo Jalile, marcharon hacia el edificio municipal para reclamar en contra de la “persecución” que aseguran que la intendenta Susana Zenteno viene realizando en contra de ellos por pertenecer a la oposición. De la marcha, además de los hijos de Jalile, también participaron los concejales radicales, Javier Espinoza y Carlos Luján; y diputados provinciales como Marita Colombo y Francisco Monti.

La movilización culminó en la Plaza del Aborigen, donde los referentes opositores cuestionaron el accionar de la jefa comunal y aseguraron que continuarán marchando “hasta que recapacite y acabe con las persecuciones”.

Entre los oradores, el que mantuvo uno de los discursos más duros contra la gestión municipal fue el concejal Espinoza, quien sostuvo que “a diez meses de la asunción de la intendenta, es un desastre y, si no fuera por el Gobierno provincial, prácticamente, Valle Viejo estaría acéfalo”.

Además, el edil hizo referencia al proyecto de presupuesto girado por el Ejecutivo e hizo hincapié a los fondos que la iniciativa pretende otorgar a la Secretaría Privada del municipio, a cargo del esposo de la intendenta, Fernando Ravetti. “Encima, pretende que le demos a su marido 18 millones de pesos, pero no le vamos a dar ni un solo centavo a ese inútil”, disparó Espinoza.

Respecto de las denuncias de persecuciones, sostuvo que “acá, los únicos vagos son ellos; los demás son todos trabajadores y los trasladó a todos porque no saben qué hacer y como están al pedo ¿qué hacen? Empiezan a trasladar gente ya que no hacen nada”.