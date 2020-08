Con el aval de Mauricio Macri, la oposición ratificó que no irá a las sesiones virtuales por leyes sin consenso previo

Con Mauricio Macri conectado desde la Costa Azul francesa, la mesa nacional de Juntos por el Cambio ratificó el rechazo a las iniciativas del Gobierno vinculadas al área de la Justicia y la negativa a dar acuerdo en Diputados para tratar el proyecto de reforma de manera virtual. Vencido el último viernes el protocolo de sesiones mixtas, los referentes de la coalición opositora confirmaron en el encuentro de este lunes que no habilitarán una nueva prórroga por un mes sino que únicamente podrían limitarlo a avales puntuales con temarios definidos y con consenso previo.

Esta vez no hubo comunicado sino un punteo sobre lo que conversaron los representantes del PRO, la UCR y la Coalición Cívica. En las reuniones anteriores habían acordado el rechazo a la eventual ampliación de la Corte Suprema y a la reforma judicial aunque hubo discusiones por los títulos y las firmas. En este caso definieron que actuarían como voceros Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro, los tres presidentes de los partidos. Además de los cuestionamientos a las iniciativas en el Congreso -sumaron el intento de juicio político al procurador interino Eduardo Casal- expresaron “preocupación” por la situación económica, social y de inseguridad, y remarcaron la “necesidad de cada día más volver a la normalidad y al trabajo” en el marco de la pandemia.

“Fue una reunión muy productiva. Ratificamos que, en la medida que no tengan un alto consenso los proyectos en la Cámara de Diputados, hay que ir a sesiones presenciales buscando el lugar y la forma para mantener los cuidados y la distancia”, dijo Cornejo a Clarín.

“Decidimos seguir trabajando contra la reforma, la ampliación de la Corte y la remoción del Procurador. No estamos dispuestos al sistema virtual para debatir temas estratégicos”, aseguró Bullrich en la misma línea. “Insistimos en que no hay contexto social, político ni económico para debatir de esa manera una reforma de la Justicia”, coincidió Ferraro. Para iniciativas de consenso, como la Emergencia Turística o beneficios para propietarios o inquilinos de locales comerciales, Juntos por el Cambio podría dar acuerdo para una única sesión -y así cada vez con otro temario- y no a la prórroga por un mes para evitar que el oficialismo avance con los proyectos discutidos: además de la reforma judicial, la comisión investigadora de Vicentin, el impuesto a las grandes fortunas y el juicio político a Casal, entre otros.

Fue la segunda reunión virtual de la que participó Macri desde Francia, en medio de un viaje que en privado generó reproches internos en el PRO y sus socios por lo “inoportuno” en medio de la pandemia y reavivó la discusión sobre su rol como líder de la oposición y su centralidad en la próxima etapa del espacio. Al tomar la palabra volvió a poner el foco en el impacto de la cuarentena en materia económica. Horacio Rodríguez Larreta aludió a su plan de apertura en la Ciudad. Vidal volvió a estar, luego de una ausencia y de no quedarse hasta el final en el encuentro anterior.



Esta vez no entró Miguel Pichetto, según alegó por un error con el horario. Los senadores Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni hablaron del tratamiento de la reforma en esa Cámara. También estuvieron Cristian Ritondo por el PRO, Martín Lousteau y Mario Negri por la UCR y Juan López y Maricel Etchecoin por la Coalición Cívica. El encuentro duró más de dos horas. “La primera vez que Mauricio aguanta una reunión tan larga de política”, comentó uno de los asistentes.

“Los interbloques realizaron un informe sobre la situación en ambas cámaras. A la vez debatimos sobre la necesidad que los proyectos legislativos lleven el acuerdo de todos, dadas las dificultades que trae el sistema virtual para el debate de temas estratégicos”, dejaron planteado en el punteo que difundieron al final, por la falta de coordinación en algunos proyectos como el de teletrabajo, aprobado por Juntos por el Cambio en Diputados y rechazado en el Senado.

Esta vez no hubo comunicado, y los próximos en todo caso serán sin firmas individuales. “Reforma judicial: una reedición de la propuesta de los 90”, el título del último, no había conformado a una parte de los integrantes. “Fue un error. ¿Con qué relacionás más esa década? ¿Con el Frente de Todos o con Macri?”, se quejó uno de los participantes. También hubo enojos porque terminaron apareciendo los nombres y no Juntos por el Cambio a secas, como pretendían Rodríguez Larreta y Lousteau, los más molestos por ese punto.