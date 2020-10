Con Capital liderando los contagios diarios, se detectaron 22 casos positivos en la provincia

Hasta anoche, se detectaron 22 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia de Catamarca, y el total acumulado de contagios detectados asciende a 529.

Capital continúa siendo el departamento más afectado por la pandemia y volvió a ser la jurisdicción con más contagios diarios. En este sentido, el informe del COE señaló que los casos positivos detectados ayer corresponden a Capital (16), La Paz (4), Capayán (1 que corresponde al conglomerado Servicio Penitenciario) y Valle Viejo (1).

Las autoridades explicaron que el caso positivo detectado en el conglomerado Penal de Miraflores se trata de una persona que trabaja en el Servicio Penitenciario y se encuentra aislada en su domicilio.

A su vez, de los contagios detectados ayer, 20 corresponden a contactos estrechos de casos confirmados, 1 corresponde a un caso de contagio por conglomerado y 1 se encuentra en investigación epidemiológica.

Por otra parte, hasta las 22 horas de ayer, se registraron 3 nuevos pacientes recuperados que corresponden a Capital. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados y personas fallecidas hasta la fecha, 231 casos se consideran casos activos.

Desde el COE reiteraron que todos los pacientes alojados en las áreas de internación y aislamiento del Hospital Malbrán son casos positivos de COVID-19. En ese sentido, informaron que hay dos pacientes internados en la Unidad de Terapia Intensiva, uno de los cuales está con Asistencia Mecánica Respiratoria.



Datos generales

Total de positivos: 529

Contagios diarios: 22

Fallecidos (total): 2

Total recuperados: 296

Casos activos: 231

PCR: 318

Sistema de salud

Ocupación UTI: 35%

Ocupación respiradores: 16%

Hospial Malbrán

Ocupación UTI: 6%

Ocupación de Terapia Intermedia: 24%

De las 120 plazas de aislamiento sanitario, 27 están ocupadas con pacientes positivos para COVID-19.

La Provincia brindó conformidad para el retorno de los vuelos de cabotaje



El Gobierno provincial remitió una nota a la Administradora Nacional de Aviación Civil, Paola Tamburelli, donde manifestó su conformidad para el retorno de los vuelos a Catamarca.

En la misiva informó, a pedido del organismo nacional, los requisitos que se deben cumplimentar para el ingreso de las personas a Catamarca en dichos vuelos:

a) Permiso nacional de tránsito y provincial de ingreso el que se tramita en la página ingreso.catamarca.gob.ar., donde se podrá consultar la normativa y requisitos.

b) Mediante Resolución Ministerial N° 169-20, se estableció que el horario de ingreso a la provincia quedó limitado entre horas 07:00 a 23:00 de lunes a domingo, a todo pasajero y tripulante de vuelos.

c) Todos los pasajeros y la tripulación deberán llenar la “Declaración Jurada de Pasajeros a la Provincia de Catamarca” del Ministerio de Salud, de manera obligatoria.

d) La tripulación no estará habilitada a desplazarse hacia la ciudad ni alrededores. Para el caso de que personal proveniente del vuelo deba desplazarse hacia la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca o cualquier localidad de la Provincia, deberán ajustarse a lo determinado en los respectivos protocolos emitidos por el COE CATAMARCA.

e) Residentes en la provincia: además del registro previamente realizado, deberán cumplir con el aislamiento sanitario preventivo y obligatorio de catorce (14) días. El COE Salud evaluará la necesidad o no de realizarles test de PCR mientras dure el aislamiento.

f) Servicios esenciales mayores a 24 hs y hasta 72 hs.: además del registro previamente realizado, deberán presentarse con el test del PCR negativo y certificado por el SISA.