Con un crítico mensaje, Victoria Donda renunció al INADI: "Se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo"

Victoria Donda renunció a la titularidad del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) luego de tres años al frente del cargo con un crítico mensaje para el Gobierno Nacional.

En un comunicado a través de sus redes sociales, la responsable del organismo señaló que “se cierra un ciclo” con su alejamiento del INADI y aseguró estar “convencida de que las responsabilidades institucionales son etapas de un camino más extenso”.

“Seguiré militando en el Frente de Todos por la sociedad libre, justa e igualitaria con la que soñamos y, sobre todo, merecemos”, dijo la funcionaria que estuvo a cargo del INADI desde diciembre de 2019.

La exdiputada remarcó que desde hace un mes transita el juicio al exmilitar Adolfo Donda, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad en la Escuela Superior de la Mecánica de la Armada (ESMA) -entre los que se encuentra el secuestro, la tortura y la desaparición de los padres de Victoria Donda- que el pasado 25 de octubre fue beneficiado con salidas transitorias.

“Él es el responsable de que yo haya nacido en la ESMA. Es un proceso que me recuerda quién soy, mi identidad personal y política”, escribió en sus redes sociales en el comunicado de su renuncia. Victoria Donda arribó al INADI en diciembre de 2019, con la asunción de Alberto Fernández como presidente. (Foto: Facebook / Victoria Donda Pérez).

Pese a que en su comunicado oficial no criticó al Gobierno, en su carta de renuncia al Presidente dejó un fuerte mensaje con críticas a la gestión, a las agresiones por ser mujer y en el que soslayó la posibilidad de que fuera corrida del cargo por decisión de Alberto Fernández.

“Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del INADI, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”, inició la carta, según publicó Clarín.

La exdiputada denunció que “se dejó de escuchar a las voces que desde hace un tiempo insistían en la necesidad de establecer instancias para llegar a una síntesis necesaria en medio de una gestión nacional que cada vez nos fue dejando con más sabor amargo y sin capacidad de respuesta a demandas crecientes y complejas para una sociedad que espera más de nosotros”.

Donda lamentó que su alejamiento del INADI suceda “justo cuando deberíamos estar discutiendo la connivencia de la connivencia de un sector del Poder Judicial, con parte de la dirigencia empresarial y con funcionarios de Juntos por el Cambio”.

“Sin lugar a dudas las rencillas dentro del Frente del que sigo formando parte no hacen más que debilitar nuestra posición respecto a la defensa del sistema democrático, elemento que hoy debe ser nuestra prioridad”, apuntó, en otro gesto de alineamiento al discurso de la vicepresidenta.

Por último, apuntó fuertemente contra el asesor presidencial Juan Manuel Olmos: “Agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del INADI, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

Y remató “Acaso me llevó siempre a decir lo que pienso el hecho de creer que jamás una gestión de gobierno puede divorciarse de lo que siente la sociedad que supuestamente representa”.

Donda había asumido la intervención del INADI en diciembre de 2019 y era una de las funcionarias que más duró en su cargo durante la gestión de Alberto Fernández. Un decreto presidencial del pasado 13 de octubre de 2022 había extendido el mandato de la exdiputada hasta el próximo 31 de diciembre.