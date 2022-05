Con un fuerte mensaje federal, se realizó el Parlamento del NOA

El vicegobernador Rubén Dusso participó en Salta, junto a senadoras y senadores catamarqueños, de un nuevo plenario del Parlamento del NOA, donde se hicieron también presentes los vicegobernadores de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero y La Rioja, junto a legisladores y legisladoras y autoridades legislativas de dichas provincias, contando con la presencia especial de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y donde el vicegobernador catamarqueño juró como vicepresidente del cuerpo.

Estuvieron presentes, junto a los representantes catamarqueños; el presidente de la Legislatura de Tucumán, Sergio Mansilla; la vicegobernadora de La Rioja, Florencia López; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el vicegobernador de la Provincia de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder; y el vicepresidente de la Legislatura de Jujuy, Pedro Belizán.

La comitiva parlamentaria catamarqueña estuvo integrada por los senadores y senadoras: Oscar Vera, Virginia del Arco, Gabriela Ybáñez, Ariel Cordero y Edgardo Seco; y los diputados y diputadas; Armando López Rodríguez, Marina Andrada, Analía Brizuela y Guillermo Marenco.

Así como el encuentro fue propicio para la designación del vicegobernador Dusso como vicepresidente del cuerpo regional, la vicegobernadora de La Rioja Florencia López juró como la nueva presidenta del mismo, al tiempo que se designó al vicegobernador de Jujuy, Carlos Haquim como vicepresidente primero.

Junto a los discursos inaugurales con un marcado tinte federalista por parte de cada representante, el temario tratado incluyó asuntos comunes a las 6 provincias del noroeste, buscando soluciones conjuntas que conduzcan al desarrollo regional, como el de un convenio sanitario entre las provincias para dinamizar la producción de la región unificando criterios y reduciendo trámites repetitivos en cada jurisdicción. Además, el parlamento ratificó todo lo actuado para la implementación del Corredor Bioceánico Ferroviario por el Paso de San Francisco, así como todo lo decidido por los Gobernadores del Norte Grande en lo concerniente a la conformación de la Mesa de Litio.

“La Corte Suprema de Justicia debería ampliar su mirada sobre el interior profundo del país. ¿Por qué no pensar la capital política y administrativa en el interior del país?”, señaló el vicegobernador anfitrión, Antonio Marocco, de la mano con la resolución del Parlamento de hacer pública “su preocupación por la extrema concentración de poder económico y político en la actual Ciudad de Buenos Aires”, e instando al Congreso de la Nación y al Ejecutivo Nacional, “a proceder a la apertura de un profundo debate político institucional que culmine con la adopción de medidas necesarias para trasladar la capital de la Nación al interior de la República Argentina”.

“Los caudillos de nuestra historia planteaban una realidad diferente a la que tenemos ahora. Planteaban una Argentina donde cada uno de sus habitantes, de norte a sur y de este a oeste tuvieran las mismas oportunidades”, indicó la flamante presidenta del cuerpo regional, Florencia López, agregando que la salida al Pacífico que propone el Corredor Ferroviario Bioceánico generará una nueva oportunidad geopolítica para el interior, haciendo hincapié en la necesidad de tener un norte activo para lograr la infraestructura de logística y energética necesarias.

Al momento de hacer uso de la palabra, el vicegobernador Dusso expresó: “Albert Einstein dijo que si se hacen las cosas siempre de la misma manera, no pueden obtenerse resultados diferentes. Creo que esta convocatoria, junto a la pandemia que hemos pasado, que nos ha dejado muchas cosas porque fue en pandemia donde seguimos trabajando y donde hemos generando el FOVIRA donde participamos todas las provincias de argentinas, nos quitaron la anestesia de estos últimos 200 años que no permitieron cambiar la realidad, y la política tiene que ser eso; una herramienta para cambiar la realidad de la gente, pero con la gente adentro”.

“A nosotros nos trataron, a Catamarca, y al interior, como inviables y como algo que da pérdida. Pero resulta que nos levantaron el ferrocarril allá por 1978, algo que Perón había establecido; una matriz de transporte nacional donde los que estábamos lejos no teníamos que pagar tanto impuesto a la distancia como el que tenemos que pagar hoy, dado que un ferrocarril lleva algo con un costo X, versus que lo que un camión lleva lo hace con un costo 4X. Por lo tanto hay que revertir cosas pero no cosas que sean tan nuevas: en la época de Perón había 57 mil km de vías funcionando y ahora hay solamente 8 mil. A nadie le importó que las economías regionales queden totalmente desabastecidas, que la gente tenga que emigrar al Gran Buenos Aires o al sur del país. Nosotros podemos decir con números que hay más catamarqueños viviendo fuera de Catamarca que dentro de la provincia, y eso lo pueden decir muchas provincias de esta región. Pero no porque no tengamos las posibilidades, simplemente porque hay distintos puntos de vista; hay un centro y una periferia y a nosotros nos tienen en el interior como periferia, pero esto ya se termina, los gobernadores lo han dicho, hay un punto donde se dice basta y ese punto es este. Pero tenemos que ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos y tenemos que evitar que haya huecos, esto tiene que tener continuidad”, dijo el vicegobernador catamarqueño.

“A nosotros nos interesa el país federal para que cada argentino y argentina, viva donde viva, tenga calidad de vida e igualdad de oportunidades, por eso no vamos a parar en el intento de que eso ocurra y vamos a dar todas las peleas que haya que dar, porque 22 provincias en algún momento dijeron que la ciudad de Buenos Aires tenía que recibir X pero una corte dijo que tenía que recibir 3X. Acá se trata de argentinos que queremos una Argentina que sirva para todos los argentinos y argentinas, que nos incluya y nos contenga”, concluyó Dusso.