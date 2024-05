Con fuertes cruces, funcionarios del Gobierno defienden la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado

El Gobierno comienza a defender la Ley Bases y el paquete fiscal en el plenario de comisiones en el Senado. Ambos proyectos traen media sanción de Diputados y serán defendidos por funcionarios clave durante toda la semana.

El oficialismo busca obtener dictamen este jueves, en simultáneo con el paro que realizará la CGT, y así poder debatirlo en el recinto el próximo 16 de mayo. El objetivo del Gobierno es aprobar la Ley Bases antes del Pacto de Mayo impulsado por Javier Milei.

El debate tenía previsto comenzar a las 14, pero el kirchnerismo denunció que el texto votado en la Cámara Baja no condice con el que llegó a comisión. En ese contexto, el Gobierno envió dos fe de errata y asegura que se trata solo de “errores de tipeo”.

“Están fundamentando una Ley Bases sobre datos que son falsos, entonces los resultados van a ser falsos”, aseguró el jefe de la bancada peronista, José Mayans al ministro del Interior, Guillermo Francos. “No sé de dónde saca los datos el Presidente”, agregó.

“Entraron dos fe de errata, uno temprano y otro hace minutos. El texto que nos ha enviado la Cámara de Diputados es lo que vamos a tratar como ley. Si tienen alguna observación al respecto, eso será analizado”, explicó Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado.

“Una fe de erratas puede ser un punto, una coma. Esto cambia el sentido. Estamos burlando la voluntad de Diputados. ¿Quién lo cambió o por qué? Es la primera vez que veo que sucede esto”, apuntó Silvia Sapag, senadora de Unión por la Patria.

En esa línea, se manifestó la legisladora K Juliana Di Tullio: “Cuando el texto cambia el sentido de lo que votó una Cámara no es una fe de erratas, es trampa. Es algo trucho, ilegal”. Incluso, pidieron un cuarto intermedio hasta que se resuelvan los cambios en el texto.

Sin embargo, minutos antes de las 15, el ministro del Interior, Guillermo Francos, es el primero en defender el proyecto de ley en el plenario de comisiones. Luego lo seguirá su vicejefe de Gabinete, José Rolandi; el secretario de Hacienda, Carlos Guberman; el de Energía, Eduardo Rodríguez Chirilo; y la de Planeamiento Estratégico, María Ibarzábal Murphy.

Los tres fueron protagonistas del armado de acuerdos entre los diferentes bloques en Diputados, y estuvieron presentes en la maratónica sesión que se llevó a cabo la semana pasada en el recinto del Congreso.

“Estuve presente en las votaciones de Diputados y no vi nada anormal, vi un debate ejemplar. Evidentemente ha habido algunos errores de transcripción que se solucionaron en la fe de erratas. Llegamos al Senado a dar un examen sobre una ley que fue intensamente considerada”, expresó Francos.

Otro momento de tensión se vivió luego de la exposición del kirchnerista Oscar Parrilli. “Yo no participé de ningún proceso privatizador en el pasado, este va a ser el primero. Y ojalá lo podamos hacer bien”, señaló Francos. Y sentenció: “Al juicio por YPF lo generaron ustedes, senador Parrilli. Ahora debemos 16 mil millones de dólares y lo dice la Justicia”.

“Hay un capítulo, el de privatizaciones, que generó muchas discusiones. Producto de ello, se quitaron una serie de empresas de la lista de privatizaciones del anexo. Se demostró que la mayoría son deficitarias para el Estado y que podían ser atendidas por el sector privado, pero no se llegó a un acuerdo”, sostuvo.

Después de meses de intensas negociaciones, en el Ejecutivo insisten con que necesitan la ley para poder gobernar. Por eso, ingresaron el proyecto al día siguiente de la aprobación en la Cámara Baja. Saben que no cuentan con los votos de Unión por la Patria, por eso buscan acordar con una mayoría circunstancial y con los gobernadores.

Por un lado, se debatirán los puntos de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, en el que constan la delegación de facultades, la declaración de emergencias, la reestructuración del Estado con privatizaciones incluidas y la reforma laboral que impulsó el radicalismo. Por el otro, la Ley en Revisión sobre Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes. Allí sobresalen la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias, el blanqueo fiscal y los cambios en bienes personales y en monotributo.

En la Libertad Avanza diagramaron el debate con las mismas tres comisiones que trabajaron en Diputados: Legislación General, que preside el libertario Bartolomé Abdala; Presupuesto y Hacienda, que encabeza Ezequiel Atauche; y Asuntos Constitucionales, con el peronista no kirchnerista, Edgardo Kueider.

En representación del Ministerio de Economía estarán el secretario de Hacienda, Carlos Jorge Guberman; y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Este último firmó recientemente un convenio para la finalización del gasoducto Cordillerano con los gobernadores patagónicos Rolando Figueroa, de Neuquén, e Ignacio Torres, de Chubut. Los tres mandatarios tienen injerencia directa en los senadores de sus provincias y son, en parte, quienes podrían inclinar la balanza.

Martín Menem minimizó los errores en el texto que llegó al Senado y criticó al kirchnerismo

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defendió la fe de erratas del proyecto de Ley Bases: “Agradecemos al diputado Martínez la revisión del texto de la Ley de Bases y haber detectado simples errores involuntarios de tipeo en la transcripción de la comunicación de la ley. Evidentemente su experiencia en la práctica parlamentaria y la cantidad de fe de erratas efectuadas sobre este tipo de errores durante la gestión anterior, pone de manifiesto que son problemas que generalmente pueden suscitarse en leyes de este tamaño e importancia. Lo que no resulta casual es la actitud de UP ante otra derrota legislativa. Seguramente para ese sector que siempre impuso sus leyes convirtiendo al Congreso casi en una escribanía del Ejecutivo y sin articular consensos ni escuchar al resto de los sectores políticos de la Cámara, la aprobación de esta Cámara de la Ley de Bases, debe haber significado un duro golpe para su conducción y para su forma de afrontar la agenda legislativa, más destinada a impedir que a reconocer la nueva realidad política de la Argentina”.

“En efecto, que un puñado minúsculo de diputados y diputados de La Libertad Avanza, hayan podido articular tal aprobación con otros sectores, nutriendo a la iniciativa original con importantes aportes de quienes antes no eran escuchados y a los que se les aplicaba la famosa imposición de la prepotencia del número, debe llenar de interrogantes a la conducción de UP que, con algunos aliados de la izquierda, llegan a triplicar al Bloque oficialista. Esto, tal vez no signifique un triunfo de la Libertad Avanza en sí mismo, sino que evidencia el fracaso de una forma de hacer política, a la cual el 56 por ciento de los Argentinos les dijo que no hace algunos meses. Tampoco sorprende la actitud constante de querer embarrar la cancha para no jugar el partido en el terreno del debate de las ideas ya sea: - Citando sesiones especiales en fechas de imposible cumplimiento -como quedó demostrado la semana pasada- para después decir que hay un “delito penal” en la no realización de la misma - Recuperando de forma repentina la memoria y el apego por el constitucionalismo, pidiendo a gritos tratar los DNU que antes cajoneaban. - O como en este último caso, sobreactuando sobre el hecho de haber detectado mínimos errores de transcripción menores de una ley, que no alteran en nada su espíritu y que son frecuentes en este tipo de normas tan extensas”, agregó en sus redes sociales.

En ese sentido, Menem agregó: “Pretender que sea malicioso que en dónde decía autorización dice permiso cuando la ley en todo el artículo involucrado usa tales términos en varias ocasiones, en forma indistinta y como sinónimos para referirse a lo mismo, y que por el error humano en la transcripción, se pretenda tornar nula la comunicación, suena a desesperación. En la fe de erratas ya cursada al Senado se han subsanado tales errores materiales y en este caso, SI se va a cumplir con la publicación en el Boletín de Asuntos respectivo, no como en algunas de las erratas de la gestión anterior, que han obviado dicho trámite y han pasado desapercibidas. Aprovecho para destacar el enorme esfuerzo de los empleados de la HCDN que han puesto toda su capacidad a disposición, a quienes una vez más, agradezco su constante dedicación y profesionalismo”.

Cómo continuará el debate en comisiones de la Ley Bases

El miércoles también asistirá Chirillo al plenario de la comisión de Presupuesto y Hacienda, y se le suma la presencia del secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad del Ministerio de Capital Humano, Julio Cordero. La reunión está prevista que comience a las 10, en el Salón Azul del Senado.

Ese mismo día se debatirá el paquete fiscal a partir de las 14, y tendrá como invitado a Carlos Jorge Guberman, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía.

La última reunión de comisiones está pautada para el jueves a las 10, en medio del paro anunciado por la CGT. Aunque desde la central obrera no informaron por el momento si habrá alguna movilización al Congreso, se espera una convocatoria del Frente de Izquierda y de organizaciones sociales.

A pesar de esto, desde el oficialismo intentará cerrar los dictámenes ese mismo día y una semana después, el 16, tratarlos en el recinto. Por ahora, mantienen firme la sesión especial informativa del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, para el miércoles 15 de mayo.