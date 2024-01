Con fuertes internas piden la intervención del PJ de Fiambalá

A través de un acta realizada y rubricada por la Secretaria del Partido Justicialista de Fiambalá, Prof. Adriana Carrazana, Piden la intervención de la Dra. Lucía Corpacci en el PJ local luego de haberse conformado una comisión paralela.

El rumor de un fuerte malestar puertas adentro del Partido Justicialista local, con la publicación del acta, deja al descubierto las indisimulables divisiones internas y pone en duda la continuidad como principal figura y líder del peronismo Fiambalense a Roxana Paulón, quien después de haber sido derrotada por el Radical Raúl Úsqueda en las elecciones generales pasadas, comenzó un largo camino de traspié que cada vez lo aleja más de las pretensiones políticas que pudiese tener planificada dentro del PJ Fiambalense, desde donde lanzan fuertes críticas y disgrega la menesterosa imagen política que le queda.

En el acta publicada N° 02/24 dice:

Sra. Presidenta del Partido Justicialista de la Provincia de Catamarca

Dra. Lucia Corpacci

Su despacho:

De mi mayor consideración me dirijo a Usted para informarle que en horas de la noche pasada cerca de las 00:00 horas se realizó una reunión donde se conformó otra comisión paralela a la que nos encontramos en función.

Fuimos elegidos el 05/10/22 y cumplimos recién 2 años el próximo 05/10, avasallando nuestro lugar, por lo que, consideramos que debe intervenir en esta situación, nuestro partido distrital sufre la derrota y a la vez la vergüenza que nos dejó sumidos la gestión de la Dra. Paulón.

Hoy los que avalaron este atropello son los ex funcionarios de Paulón.

Creo y sostengo la falta de legitimidad del proceso electivo, ya que no hubo una convocatoria masiva para tal fin.

Esperando su repuesta, me es grato saludarla muy atentamente.-

Prof. Adriana Josefa Carrazana

Secretaria

Partido Justicialista Fiambalá

Esta acta surge luego de que se designara al dirigente peronista Eduardo "Tero" Bordón en el cargo de presidente en una reunión realizada en la sede del PJ. de Fiambalá.

De acuerdo a lo que manifiestan, la nueva comisión “tienen objetivos claros de reorganización en donde los participantes concurrieron a debatir los principales temas y elegir las nuevas autoridades, incorporando otras líneas políticas invitadas a la convocatoria”. Indicaron.

Mediante la votación que ahora se cuestiona, por la cual se pide intervención del PJ Provincial, se determinó el siguiente listado a ocupar los diferentes espacios:

Presidente: Bordón Eduardo

Vicepresidente: Sáenz Daniel

Secretaria: Torales Paola

Prosecretaria: Reales María Reina

Tesorero: Sosa Cristian

Protesorero: Pereyra Eduardo

Vocales: Quispe Mirna del Rosario; Núñez Pablo

Lo cierto es que un amplio sector del peronismo prefirió no callar más y comenzaron a exteriorizar la intención de “despegarse” de la imagen de Roxana Paulón por las distintas acusaciones en su contra, además de la cuestionada gestión de gobierno realizada, y porque muchos “viejos dirigentes” manifiestan que durante los ocho años de gobierno de Paulón no fueron contenidos como merecían, no tuvieron espacios, nunca fueron escuchados ni valorados, y también reprochan que más de un 90% de sus ex funcionarios fueron Radicales de la escuela política de “Coco” Quintar.

“¿De qué gestión Peronista nos quieren hacer creer?, si todos sabemos y conocemos que la mayoría de los funcionarios eran radicales”. Finalizaron.

