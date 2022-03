Con pala y pico padres y docentes intentan abrir camino para los chicos puedan llegar a la escuela

En las últimas horas, un grupo de padres tomó la iniciativa de abrir camino con pala y pico, para que los chicos de la localidad de La Ovejeria ubicada en el departamento Santa Maria puedan asistir a clases. Sin embargo, y pesar de los esfuerzos aún no lograron abrir definitivamente el paso debido a las inclemencia del tiempo, por lo cual los alumnos no pudieron comenzar las clases.

En diálogo con LA UNION una de las madres destacó el gran esfuerzo que hacen también los docentes y contó que por decisión propia se sumaron y trabajaron a la par de los padres. La mujer pidió a las autoridades provinciales y municipales que tomen cartas en el asunto.

“Lamentablemente los niños no empezaron todavía las clases, por el fuerte caudal del rio se hace imposible cruzar. Esta no es una situación nueva, es algo que vivimos todo el año y los gobiernos prometen obras y puentes pero nada. Con suerte la semana que viene el municipio mandaría una maquina, no podemos esperar las ganas de ellos y nos pusimos todos a trabajar, para que nuestros hijos puedan empezar las clases”, comentó la mujer.

Por su parte, el director la escuela 458, de Ovejería, el profesor Carlos Pastrana en declaraciones a medios locales relató la situación que viene la comunidad educativa y dijo que todos los años para esta época de lluvia.

“Llovió bastante en los últimos días, y nosotros para llegar a la escuela atravesamos por ríos para ir a la escuela. Sobre todo este fin de semana el agua ha sido abundante, la maquina trabaja cuando para totalmente de llover, pero nosotros mientras baja el rio vamos trabajando”, comentó el docente.

En ese contexto, el profesor Pastrana agradeció la ayuda de los pobladores que colaboran con el trabajo duro de palear para abrir camino y explicó: “Hasta San Antonio del Cajón tenemos un solo cruce grande, pero desde El Cajón hasta La Ovejería lo cruzamos 20 veces al rio Santa María. Todos los años la gente de la municipalidad nos colabora junto a los pobladores, para trabajar el camino para poder llegar en vehículo hasta la Escuela, años anteriores lo hacíamos en caballo, pero a caballo no podemos llevar alimentos y tenemos que tener en cuenta que es una escuela Albergue. Tardamos una semana completa en llegar hasta la escuela es una escuela albergue. Lo que estamos haciendo ahora es ir sacando las piedras un tramo cada dos días, arreglando los barrancos. Al otro día, arrancamos de nuevo, y así hasta que llegamos a la escuela. La gente duerme a cielo abierto y comemos en el campo para poder seguir trabajando y mejorando el camino. Trabajan hombres y mujeres y hasta niños, de forma gratuita, y llevan comida”, concluyó.