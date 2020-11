Con una nuevo récord de contagios, el Gobierno decidió extender la Etapa Roja

Ayer, Catamarca batió nuevamente su récord propio de contagios diarios y superó la línea de los 1.000 casos positivos de Covid-19 desde que inició la pandemia. En ese marco, el Gobierno de la Provincia decidió extender la Etapa Roja de convivencia social hasta el 11 de noviembre.

El informe diario del COE indicó que ayer, se detectaron 114 nuevos casos positivos de coronavirus en la provincia, por lo que el total acumulado de contagios detectados asciende a 1.076.

De esos 114 casos positivos, 106 fueron confirmados por test PCR procesados por el Laboratorio Central del Ministerio de Salud y 8 por test Antígeno realizados por laboratorios privados.

Los contagios detectados ayer corresponden a Capital (72), Valle Viejo (18), Fray Mamerto Esquiú (7), Pomán (7), Santa Rosa (1), El Alto (4) y Capayán (5).

Por otra parte, se registró 1 nuevo paciente recuperado de Capital. Por esta razón, teniendo en cuenta la sumatoria de casos recuperados y personas fallecidas hasta la fecha, 697 casos se consideran casos activos.

Las autoridades recordaron que todos los pacientes alojados en las áreas de internación y aislamiento del Hospital Malbrán son casos positivos de COVID-19, a excepción de uno, que es un caso sospechoso. En ese marco, cuatro pacientes se encuentran internados en la Unidad de Terapia Intensiva, con diagnóstico negativo para coronavirus, tres de ellos con Asistencia Mecánica Respiratoria.



Etapa Roja

Luego de una reunión iniciada cerca del mediodía de ayer, la Comisión Sanitaria aconsejó al gobernador Jalil que la Etapa Roja sea prorrogada, al menos, hasta el día 11 de noviembre, en las mismas condiciones que se encontraba vigente hasta ese momento.

Esto obedeció a la situación de los indicadores sanitarios y sociales que, según aconsejan los expertos, deberían mostrar una mejor tasa de normalización -en particular, los referentes al personal médico aislado o contagiado- para retornar en condiciones seguras a la Etapa Amarilla de convivencia.

Por esta razón, el Poder Ejecutivo provincial decidió decretar la extensión de la Etapa Roja hasta el día 11 de noviembre de 2020. Desde el Gobierno remarcaron que la circulación general estará totalmente restringida de 22.30 hasta 5 horas, mientras dure esta etapa de convivencia.

Además, se suspendió la actividad de la Administración Pública provincial desde las 00 horas de hoy, salvo el personal especialmente convocado para la realización de tareas esenciales requeridas por las autoridades superiores.

Por otro lado, en el marco del mismo encuentro virtual, la Comisión Sanitaria destacó la necesidad de trabajar sobre un programa de voluntariado para el sector privado de la salud, en el marco de la pandemia.



Seguro para test rápidos

Antes del encuentro con la Comisión Sanitaria, el gobernador Jalil anunció que, como parte de la planificación de la nueva etapa de circulación comunitaria de la pandemia de COVID-19, se implementará un nuevo seguro extraordinario para testeos rápidos. Se trata del “Régimen de Prestaciones Médicas Especial COVID-19” que entrará en vigencia mediante un decreto acuerdo del Poder Ejecutivo.

El objetivo es brindar la posibilidad de realizar testeos rápidos de Antígenos o prestaciones específicas adicionales a personas que no tienen ninguna cobertura de obra social, siguiendo los criterios del Ministerio de Salud para determinar la necesidad de la aplicación del testeo o prestación según protocolos sanitarios.

Este seguro será administrado por la Obra Social de los Empleados Públicos y contará con el financiamiento de un fondo específico, que el Poder Ejecutivo inyectará en la obra social.

“Queremos darle a cada catamarqueño la posibilidad de enfrentar la pandemia de la mejor manera posible. Por las características de esta enfermedad, nuestro objetivo es seguir controlando el volumen y la velocidad de contagios, para no agotar la capacidad de respuesta del Sistema Sanitario y seguir brindando atención a los pacientes con COVID-19 y a los pacientes que tienen otras patologías. Esto se logra con la realización de más testeos y con el apoyo de la gente para sostener las medidas de prevención y seguir los consejos para un fortalecer el sistema inmunológico de cada uno”, aseguró el mandatario.

Sobre este tema, desde el Gobierno señalaron que el nuevo seguro extraordinario y su implementación específica con las modalidades de servicio será explicado en detalle por las autoridades del Ministerio de Salud y OSEP en las próximas jornadas.

Ante esta situación, Jalil también anunció que se trabajará sobre una línea de préstamos a través de la Caja de Créditos y Prestaciones, destinados a financiar la inversión de mejora de laboratorios de medicina y, puntualmente, de laboratorios bioquímicos.

La Caja también trabajará, según explicó el gobernador Jalil, sobre una línea de seguros de vida para trabajadores de la salud y la seguridad, que se aplicará en caso de fallecimiento.