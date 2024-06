Con el voto desempate de Villarruel, el Gobierno logró la aprobación en general de la Ley Bases en el Senado

Tras trece horas de intenso debate en el Senado, pasadas las 23:00 hs, se realizó la votación para la Ley Bases: esta terminó 36 a 36, y quien tuvo desempatar fue la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, tal como lo establece el estatuto, y definió a favor: “Hoy se debatió entre dos argentinas distintas”, expresó.

Para la definición en particular de la Ley Bases, el peronista disidente Juan Carlos Romero hizo una moción para votar por títulos y no por capítulos, por lo que los plazos se acortarían en el Senado. Salió 37 a favor y 33 en contra, por lo que, en este momento, comenzó la votación en particular por títulos.

Primeras reacciones

El jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, celebró la aprobación de la Ley Bases. "Es un importante paso para encarar el camino de la inversión, el crecimiento y el trabajo para todos los argentinos", escribió en X (antes Twitter).

"Agradezco a los senadores de los bloques que trabajaron intensamente en este periodo para sumar aportes e ideas y votar positivamante este proyecto fundamental para el país. El apoyo mayoritario del pueblo a las propuestas expresadas con claridad por el presidente Milei desde la campaña, se convierte hoy en la esperanza de miles argentinos que piden por la aprobación de la Ley Bases en todo el país", sumó en un hilo.

Lo más destacado de los oradores, previo a la votación:

José Mayans, de Formosa, pidió 40 minutos para dar su discurso: "Milei es un resultado de las redes sociales"

El senador por Formosa (UxP), José Mayans, habla en el Congreso y en minutos comenzará la votación: "Milei es una suerte de resultado de las redes sociales. La otra vez vi que los que crearon las redes y dicen cómo se puede manipular a un pueblo a través de las redes para alcanzar un resultado".

"Dolarizar está cada vez más lejos, al igual que pulverizar el Banco Central. Fue el mismo mensaje de Macri para llegar. Mintió, mintió y mintió. Acá hay gente que fue cómplice del gobierno de Macri", apuntó contra el expresidente.

En el mismo tono, siguió: "Esto va a explotar, y nosotros no vamos a ser cómplices. Hay algunos que fueron cómplices del gobierno de Macri, y así nos fue. Se olvidan que nos dejó el 100% del PBI, más de 20 mil millones por año de vencimiento, ¿creen que Alberto Fernández era mago? No escuché decir nada al representante del PRO, no lo escuché hablar del gobierno de Macri".

"No vamos a acompañar porque a estas personas no podemos darle poder, porque vamos a violar la Constitución Nacional. Tenemos que cumplir con nuestro trabajo una vez que el pueblo argentino decidió el cambio, pero escuchemos el cambio, no deleguemos facultades", argumentó sobre el motivo por el cual no votará la Ley Bases.

Y completó su idea: "No podemos darle poderes absolutos para que haga lo que quiera con el Estado. Queremos que los proyectos vengan al parlamento uno por uno".