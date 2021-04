Concejal de Andalgalá hizo pública la carta que envió al Gobernador

La concejal de Andalgalá, Marcela Haideé Ignes hizo pública la carta que envió al gobernador de la provincia, Raúl Jalil donde le solicita que convoque a una mesa para analizar el conflicto minero y la compleja situación sanitaria por el aumento de casos de coronavirus en todo ese departamento.

Carta al Sr. Gobernador

De la Provincia de Catamarca

Licenciado Raúl Jalil

Estimado Sr. Gobernador, desde mi humilde lugar como ciudadana; madre, hija, hermana y mujer política, le manifiesto que me conmueve la situación por la que está atravesando mi querida ciudad. Duele saber de la brecha que divide a familias, amigos, vecinos y que cada vez están más marcadas las diferencias sociales en lo que ataña a la temática de la minería. Me angustia y me entristece saber el número de muertos que suma nuestro departamento debido a la situación sanitaria por la que se está atravesando y que parece empeorar, según las noticias locales y provinciales. Duelen los hechos de violencia generados últimamente donde se puso en juego la integridad de las personas.

Ante tal situación, la de ver a mi pueblo desesperado, confundido, como funcionaria legislativa , debo cernir sobre mis conceptos una necesaria evaluación autocrítica que demanda nuestro mandato popular y así, sobre esa base, decir que mucho hemos venido a colaborar con la afligente situación que está marcada a fuego , en el alma de nuestra querida Andalgalá, ello es evidente, para lo cual se deben elevar ideas y acciones destinadas a generar un cambio sincero de paradigmas, con la sentida necesidad de dialogar y escuchar, una mesa donde para todos, la base , sea el respeto mutuo, generemos una serie de diálogos y conclusiones que se vuelquen en beneficio superador del pueblo en su totalidad.

Esbozada esta base de autodiagnóstico y con el mayor de los respetos, sabiendo que los postulados son herramientas por Ud al igual que nosotros, estimo de suma necesidad convocar una mesa para intercambiar ideas constructivas. Por ello le solicito tenga a bien participar, apoyar a generar estrategias políticas que llamen a un diálogo, un consenso, que permitan la unión y la paz social. Es momento de apostar a políticas de estado claras y concretas destinadas a la participación social en igualdad de condiciones.

Confío en la capacidad y grandeza de mi ciudad, en su honestidad, en su dignidad. Hoy es posible que podamos evitar el dolor, cerrar las brechas de desigualdad, volver a ser una sociedad más incluyente, más solidaria, más justa y más humana. Hoy es necesario desarticular las posturas demagógicas que polarizan, que dividen, que generan agresiones, pero no soluciones.

Por otro lado, se presenta paralelo el problema sanitario. En la actualidad, gran parte de la población andalgalense se halla en situación de confinamiento obligatorio. Necesitamos tener PAZ para llorar y despedir a nuestros seres queridos que ya no están. Necesitamos asistir a las familias aisladas. Necesitamos proyectar y planificar un futuro mejor.

Para salir de esta crisis nos impera la necesidad de sentarnos codo a codo para que en base a un diagnóstico inclusivo participen organizaciones, diversos estamentos sociales, integrantes de los tres niveles de estado, guiados con el manto de nuestra virgen con el sentido de la autocrítica del cual me incluyo.

En efecto, hoy es tiempo de actuar en consecuencia y demostrar a la gente que el discurso coincide con el accionar; es momento de devolver la confianza a los ciudadanos que creyeron con su voto en nuestra gestión. Hoy es necesario construir prácticas colectivas de cooperación.

Tengo esperanzas, y creo en mi ciudad, en mi provincia, en mi país; creo en la diversidad, en la pluralidad, en escuchar, creo que somos capaces de trabajar juntos, creo en las familias andalgalenses, creo en los sueños, creo en ir hacia adelante, hacia un futuro de progreso productivo y respetuoso del medioambiente; siempre en paz, en prosperidad y en unión.

Desde aquí propongo, a modo de humilde y porque no preliminar aporte a lo cual seguro Ud. se sumará, trabajar juntos para devolverle la esperanza y el orgullo a mi ciudad y provincia, no nos conformemos con el mal menor, habiendo un bien posible.

Prof. Marcela Haideé Ignes

CONCEJAL

CONCEJO DELIBERANTE

Municipalidad de Andalgalá