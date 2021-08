Confirmaron una segunda Marcha de las Piedras para el 4 de septiembre

El sábado 4 de septiembre se realizará una segunda "Macha de las Piedras" en homenaje a los fallecidos por coronavirus, luego de la concretada el 16 de agosto pasado, y los organizadores reclamaron que esta vez el Gobierno deje las piedras en Plaza de Mayo.

La nueva convocatoria hace hincapié en reclamarle al Gobierno que “las piedras se queden en la Plaza” de Mayo, luego de que retiraran las de la primera marcha y ubicaran algunas de ellas en el interior de la Casa Rosada.

“No es una segunda marcha, es una continuación de la primera. Si bien el Ejecutivo recogió el guante, lo primero que pensé es que se pusieron los guantes para robarse las piedras, ojalá las hayan tomado con guantes porque lo que vimos fue que se las llevan en carretilla mientras que algunas se caían al piso”, sostuvo Ani Marino, una de las organizadoras.

De esta forma, cuestionó la acción del Gobierno de tomar algunas de las piedras depositadas frente a la Quinta de Olivos y en Plaza de Mayo y llevarlas dentro de la sede gubernamental para hacer un sitio de memoria, lo cual fue duramente criticado por los organizadores de la marcha.

“Nosotros estamos con todas las emociones juntas. Con nosotros no se contactó nadie, las madres que se acercaron tampoco tuvieron respuesta”, comentó Marino en declaraciones a Radio Colonia. En las redes sociales ya están circulando mensajes de convocatoria, entre ellos uno que indica: “Marcha de las PiedrasX2, 4 septiembre 16:00 hs. Plaza de Mayo. Esta vez las piedras se quedan en la plaza”.

La mujer también criticó al mandatario Alberto Fernández: “Iban a hacer que los muertos no fueran más de 40 mil, el Presidente no iba a dormir después de los 40 mil, también nos íbamos vacunar todos, yo no les creo nada, hasta ahora no cumplieron con nada”, sostuvo.

Y agregó: “Nosotros no podemos acceder a nuestras piedras, hay gente que puso pedazos de su casa de la infancia y en ella escribió el nombre de sus seres queridos muertos. ¿Eso cómo se recupera?”

“Ya no es solo por los muertos de Covid, hay mucha gente que necesita estar ahí, los que murieron por la cuarentena”, insistió Marino. El pasado lunes 16 de agosto se realizó la primera Marcha de las Piedras en la Plaza de Mayo y en la Residencia Presidencial de Olivos, con el objetivo de homenajear a los familiares fallecidos por coronavirus y donde también se pronunciaron varias críticas al Gobierno por su manejo de la pandemia.