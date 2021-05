Consternación en el arco político por la muerte de Marita Colombo

Funcionarios del Gobierno y dirigentes de todo el arco político catamarqueño mostraron su consternación por el fallecimiento de la diputada provincial por la UCR, Marita Colombo, quien murió en la mañana de este lunes luego de contraer coronavirus.

En las redes sociales, los mensajes de dolor por la pérdida de la presidenta del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical se multiplicaron; los dirigentes destacaron la figura de la referente del radicalismo catamarqueño.

El gobernador Raúl Jalil, expresó: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de Marita Colombo y estamos disposición de su familia y seres queridos en este momento. Marita fue sin dudas una de las grandes dirigentes radicales de los últimos 30 años. La comunidad catamarqueña pierde una representante invaluable", escribió en su cuenta de Twitter.

"Siempre dispuesta al diálogo en el marco de cada proceso democrático, hoy me toca despedir no sólo a una política de principios, sino sobre todo a una amiga personal", agregó el mandatario provincial.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, manifestó en su cuenta de Twitter: "Lamento profundamente el fallecimiento de quien fuere presidenta de la UCR y Diputada provincial Marita Colombo. Acompaño a su familia y seres queridos en este duro momento".

Lamento profundamente el fallecimiento de quien fuere presidenta de la UCR y Diputada provincial Marita Colombo.

El diputado por la UCR, Tiago Puente, a su turno, escribió en la misma red social: "No tengo palabras para este difícil momento. Estoy conmovido y con un dolor enorme. Me quedare con los mejores recuerdos, incluso con el audio que me mandaste el sábado deseándome buena asamblea. TE VAMOS A EXTRAÑAR MUCHO. Hasta siempre

@maritacolombo".

