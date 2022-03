Continúa el debate en Diputados tras los incidentes frente al Congreso

La Cámara de diputados debate el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) al que el Frente de Todos tuvo que hacerle 27 modificaciones a partir de los reclamos de Juntos por el Cambio, para obtener mayor respaldo a la propuesta. Crece la tensión interna por la postura crítica de La Cámpora.

El proyecto de acuerdo con el FMI solo incluye la autorización para la refinanciación de la deuda, ya que para alcanzar el consenso el oficialismo cedió y finalmente será el Gobierno el que defina los términos del programa económico para cumplir con los objetivos establecidos con el organismo multilateral.

Durante la tarde, los diputados Javier Milei (La Libertad Avanza) y José Luis Espert (Avanza Libertad) confirmaron que votarán en contra del proyecto que avala el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario. “Nosotros queremos vivir en libertad y este ajuste lo tiene que pagar la casta política. Los liberales vamos a votar en contra de esta porquería”, afirmó Milei, mientras que Espert advirtió: “Discutamos un programa económico con tiempo que no destruya al sector privado que, dicho sea de paso, es la gallina de los huevos de oro para que nosotros cobremos todos los meses. Nuestro voto va a ser negativo”.

Luego, la ex gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, adelantó que su voto será positivo y denunció que en el gobierno de Mauricio Macri hubo “fuga de capitales”. “Tenemos que trabajar con respeto, nadie viene feliz pero venimos con responsabilidad a acompañar un programa para refinanciar la deuda”, resaltó y agregó: “Hay problemas, pobreza, inflación y desocupación pero vamos por un camino de crecimiento de más del 10%”.

Con varios discursos efusivos, la sesión avanza sin sobresaltos y se encamina a una media sanción con amplio apoyo opositor. Sin embargo, entre los diputados del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio la única duda es cómo votarán Máximo Kirchner y los diputados de La Cámpora. Ni siquiera los referentes más importantes del oficialismo están al tanto de qué hará el hijo de la Vicepresidenta, que no aparece en la Cámara baja. La incertidumbre alcanza a los legisladores propios de la agrupación ultra kirchnerista, que esperan instrucciones sobre cómo comportarse a la hora de la definición.

Mientras que, María Eugenia Vidal dio un fuerte discurso en contra del Gobierno e intentó dejar atrás el debate sobre la responsabilidad de la deuda diciendo que “eso fue discutido en 2021″ cuando Juntos por el Cambio “fue legitimado en las elecciones hace cuatro meses”. Y resumió que la norma que se votará es “para evitar el desastre” y que es “otra oportunidad perdida”.

“En cada oportunidad que tuvo el Gobierno de convocarnos decidió no dialogar, posponer los problemas, no enfrentar los problemas de fondo y por eso estamos hoy acá a doce días de un posible default si no votamos en positivo. Hace 27 meses sabía que este pago se tenía que hacer el 22 de marzo. se acordó a los empujones y acordadas”, sentenció.

Disturbios

Mientras en Diputados debaten el acuerdo con el organismo multilateral, militantes atacaron con gomeras el Parlamento. Hay 8 heridos, entre ellos cinco policías. Un efectivo fue alcanzado por una bomba molotov.

En tanto, la sesión continuó en el Congreso. Todos los comercios de la zona cerraron sus persianas y la policía comenzó entonces a avanzar por avenida de Mayo en busca de los violentos, algunos encapuchados y con piedras en las manos. Sobre la avenida de Mayo, la policía detuvo a uno de los manifestantes que arrojaba piedras.

Los automovilistas que avanzaban sobre las calles laterales se toparon en medio de los incidentes y muchos intentaron escapar del lugar salteándose los semáforos en rojo en medio de un caos generalizado. Los transeúntes que pasaban por la zona se refugiaron en los comercios aledaños.