Continúa encadenado en la Corte de Justicia

Luis Acevedo, de 66 años, pasó toda la noche encadenado en la Corte de Justicia de Catamarca para poder recuperar una casa que habría heredado de una tía y que, según manifestó, una familia le usurpó.

"Desde ayer a las 6 de la mañana de ayer que no me moví de acá. Anoche vino el Dr. Tadeo y me dijo que me iba a atender hoy, pero hasta ahora no lo hizo", sostuvo Acevedo en declaraciones a LA UNION.

Explicó que además de encadenarse tomó la decisión de iniciar una huelga de hambre por no haber recibido una respuesta favorable y aseguró que permanecerá en esta situación hasta recuperar el inmueble.

"De acá me voy a mover únicamente cuando me digan que tome la posición de la casa. Yo tengo problemas de salud y si algo me pasa a mí la hago responsable a la jueza que me tiene el expediente", agregó.