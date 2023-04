Continúa el reclamo de los trabajadores de CAMYEN

Por segundo día consecutivo los trabajadores de la empresa CAMYEN continúan con medidas de fuerza reclamando mejoras salariales.

“Hasta ahora no se ha comunicado nadie de la empresa con nosotros, más allá de que nos han mandado un mensaje de texto los integrantes del gremio con un 38% de aumento pero no tenemos nada certificado. Estamos a la espera principalmente de que el directorio de la empresa pueda levantar el teléfono, comunicarse con nosotros pero esto no ha sucedido, se está haciendo el cambio de turno, aparentemente entre comilla no saben que estamos de paro estamos sin respuesta” comentaron los trabajadores.

En ese contexto confirmaron que continuaran con la medida de fuerza hasta obtener una respuesta satisfactoria “la gente que trabaja en la mina también está con medida de fuerza, van a seguir hasta que tengamos una respuesta” los trabajadores reclaman una actualización de sus salarios ya que los sueldos rondan de los $80.000 a $100.000