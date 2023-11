Controversia con Cristina Kirchner y el uso del avión Oficia para su viaje a Italia

La Vicepresidenta Cristina Kirchner se encuentra en el centro de una polémica por su próximo viaje a Italia, y que, según trascendidos, no lo haría en vuelo comercial. El mismo está planificado para inmediatamente después del balotaje en el país. El viaje incluirá una disertación sobre “La insatisfacción democrática” en la Universidad de Nápoles Federico II, conmemorando los 40 años de la restauración del voto en Argentina .

Sin embargo, lo que abrió grieta es el medio de transporte elegido: el avión presidencial ARG-01, una reciente adquisición que costó más de 20 millones de dólares.

Aunque aún no hay una orden oficial, existe un preaviso para el uso de este avión en la travesía de Kirchner.

Este hecho generó críticas, ya que el viaje no se considera una misión oficial, lo que plantea interrogantes sobre la adecuación del uso de recursos estatales en este contexto.

El viaje podría incluir una audiencia con el Papa Francisco durante su estancia en Roma, agregando otra dimensión a la significancia de la visita.

No obstante, el foco principal de la discusión pública permanece en el uso del ARG-01, evidenciando una vez más la utilización de los recursos públicos en favor de Cristina Kirchner.

Este episodio subraya la importancia de la transparencia y la responsabilidad en el uso de los bienes del Estado, especialmente en un clima político tan cargado como el actual en Argentina.

La decisión de utilizar el avión presidencial ARG-01 para un evento no oficial podría tener implicancias más amplias, no solo para la imagen de la Vicepresidenta sino también para la percepción pública de la gestión de recursos por parte del gobierno. Cristina Kirchner terminará su mandato el 10 de diciembre de 2023 y no tendrá ningún cargo público.