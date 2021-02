Convenio para incentivar el turismo en Fray Mamerto Esquiú

Los empleados de planta permanente y no permanente de la Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú podrán acceder al beneficio de descuento del diez por ciento (10%) del costo total por el servicio de alojamiento en las instalaciones de “APUNCa” que están ubicados en el predio de Las Lajas, dpto. Paclín de nuestra provincia; Hotel Evita y Apart Hotel 17 de Octubre, ubicados en Santa Rosa de Calamuchita y Villa Giardino, provincia de Córdoba respectivamente; y, Apart Hotel 26 de Noviembre, ubicado en Mar de Ajó del partido de La Costa, provincia de Buenos Aires.

Mientras tanto, los afiliados de “APUNCa”, podrán acceder al beneficio del diez por ciento (10%) de descuento del costo total por el servicio de alojamiento en la Hostería de Las Pirquitas.

Desde el Ejecutivo Municipal manifestaron que "es un placer celebrar este convenio de cooperación mutua donde intercambiamos estaciones turísticas para los afiliados y los empleados municipales". El convenio fue firmado por el Ejecutivo Municipal y la secretaria general de APUNCa, Gladys del Valle Moro.

Acompañaron en el acto la secretaria de Hacienda del Municipio, Noelia Posch, el director de Informática, Christian Mereles y miembros de la comisión directiva de APUNCa.