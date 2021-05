Convocatoria a proyectos que mejoren el ecosistema tecnológico-productivo de Catamarca para otorgarles financiamiento

El Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica abrió una convocatoria para proyectos que mejoren el ecosistema tecnológico-productivo de Catamarca, con el objetivo de otorgarles financiamiento para impulsarlos en favor de la economía provincial y regional.



El financiamiento de los proyectos se realiza con un aporte base de 2 millones de pesos que realizan a la provincia el ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, a través del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (COFECyT).



Estos proyectos forman parte de las políticas públicas nacionales que buscan promover la federalización de la ciencia y la tecnología y promover una cultura innovadora inclusiva en todo el país.



La convocatoria para el acceso a financiamiento se efectuará a través de mecanismos de Aportes No Reembolsables (ANR), sobre los siguientes ejes prioritarios: energías; agroindustria y alimentos; minería; turismo y cultura; medio ambiente y desarrollo; sustentable; y economía del conocimiento.



La presentación y evaluación de los proyectos en Catamarca se realiza a través del ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.



La ministra Eugenia Rosales Matienzo destacó la posibilidad de “impulsar proyectos que impacten directamente en el ecosistema tecnológico-productivo catamarqueño; que fomenten la investigación; que incluyan a todos los actores públicos y privados; y que ayuden a motorizar la economía provincial”.



Los proyectos para acceder a la financiación en aportes no reembolsables pueden presentarse hasta el 17 de junio de 2021. El ANR no podrá exceder el 80% del costo total del proyecto, siendo el resto aportado por sus beneficiarios o por terceros.



Cuando los beneficiarios fueran entidades con fines de lucro se exigirá una contrapartida dineraria no inferior al 30% del costo total del proyecto.



Los proyectos tendrán un plazo máximo de ejecución de doce (12) meses.



¿Quiénes pueden presentar iniciativas? Pueden hacerlo organismos y empresas públicas, municipios, universidades, instituciones del sistema científico y tecnológico, organizaciones no gubernamentales, empresas privadas, cámaras, federaciones y confederaciones empresarias, cooperativas, actores sociales con personería jurídica, personas jurídicas constituidas que estén radicadas y debidamente inscriptas en el territorio nacional. Quedan excluidas las personas humanas.



¿Dónde se presentan los proyectos?

Los proyectos deberán ser presentados en modalidad digital por Unidades de Vinculación Tecnológica (UVT) debidamente habilitadas, conforme lo normado por la Ley Nacional N°23.877, ante el Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica.



Información

Para acceder a mayor información ingrese a: https://www.argentina.gob.ar/ciencia/financiamiento/convocatorias-mincyt/PFI2021

Contacto: cienciaytecnologia@catamarca.gov.ar