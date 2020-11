Corpacci dijo estar molesta por la demolición de la Manzana del Turismo y que no terminó de entender el traspaso de los IES

La demolición de la histórica Manzana del Turismo, que se llevó a cabo el pasado 12 de Octubre, generó malestar en exempleados, legisladores y la comunidad catamarqueña.

La diputada nacional, Lucía Corpacci, opinó al respecto y señaló que le llamó mucho la atención la demolición y la falta de explicación de las autoridades de Turismo. Asimismo dejó ver su malestar al manifestar que "estuve un poco molesta pero me dijo (Raúl Jalil) que los artesanos van a estar jerarquizados. No es lo que yo hubiera deseado porque lo planifiqué pensando que era lo mejor”, refiriéndose a la remodelación que encaró durante su gestión como gobernadora de la provincia.

Además, se refirió a la polémica por el traspaso de los IES y señaló que no termina de entender cuál es el sentido.

"Nunca lo terminé de entender. Le pregunté al gobernador y no llegó a explicarme del todo. Le consulté a los diputados pero me dijeron que también no lo terminaron de entender. Es un tema que no me ánimo a hablar porque no le entiendo. No termino de entender cuál es el sentido. No me atrevo a opinar. No sé claramente cuál es el cambio", argumentó.

"Para mí no es prioridad el Estadio"

Durante la entrevista a Radio Valle Viejo, otro de los temas de los que se refirió Corpacci fue sobre la recuperación del Estadio Bicentenario.

"Raúl siempre dijo que él lo iba a arreglar. Si no lo hubiera hecho le diría que no cumplió su palabra de arreglar el Estadio. Si era el peor o mejor acuerdo se verá por que eso siempre depende quien lo mire. Pero él siempre, desde que era intendente, dijo que lo arreglaría. Para mí no es prioridad, menos en este momento. Pensar en hacer eventos deportivos masivos ahora eso no va a suceder. Raúl habrá llegado a un acuerdo, que yo desconozco cuál es, pero que a lo mejor fue conveniente, que le cerraban los números para poder arreglarlo", sentenció.