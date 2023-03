Corpacci dijo que siente vergüenza ajena por la oposición que dejó sin quórun la primera sesión del año

El bloque opositor y sus socios de Unidad Federal se levantaron de sus bancas con la excusa de que el oficialismo había "alterado" el temario pactado en Labor Parlamentario

Como si fuera un deja vu, el bloque de senadores de Juntos por el Cambio y sus socios de Unidad Federal se levantaron de sus bancas e hicieron caer la primera sesión del año, en que la Cámara alta se disponía a tratar un proyecto de Alcohol Cero para conductores, la Ley Lucio contra hechos de violencia a niños, niñas y adolescentes, y pliegos de jueces.

La excusa que utilizó el sector de la UCR-PRO y peronistas disidentes que responden al macrismo fue que el oficialismo "alteró" el temario de la sesión, pactado ayer en Labor Parlamentaria.

Cabe destacar que durante la sesión especial de este jueves se iban a tratar los expedientes de Alcohol Cero, la Ley Lucio, la facilitación de la renovación del Certificado Único de Discapacidad y los acuerdos para completar vacantes en la Justicia Federal de Santa Fe y de Córdoba.

En el primer punto del temario aparecían los acuerdos para nombrar jueces en Rosario y Córdoba mientras que, como tercer ítem, se incluyó el Plan Nacional de Cardiopatías Congénitas. A esos puntos le siguen la eliminación del trámite de fe de vida para los jubilados y la modificación de la ley de impuesto a las Ganancias sobre exenciones a trabajadores de la salud.

Durante su intervención, la senadora del FDT por Catamarca, Lucia Corpacci expresó que "Todos los proyectos eran para mejorar las condiciones de vida de muchas y muchos argentinos". Senadores y Senadoras tienen la posibilidad de decir sí acompañan o no porque ese es su trabajo, pero acá no en la prensa, porque lo que se hace en la prensa luego no tiene resultados en la vida práctica de los argentinos".

Intervención de Corpacci

Durante su intervención, Corpacci dijo que "es un día sinceramente que uno siente vergüenza ajena. Cuando se intentó acordar la labor parlamentaria, los temas que se pusieron fueron temas que sin lugar a dudas tenían que tener el apoyo de todos los espacios políticos y de todos los bloques".

En ese contexto, la legisladora nacional expresó su reconocimiento al trabajo que hizo el presidente del interbloque y las presidentas de los dos bloques.

"Quién podría dudar que la ley Lucio iba a ser discutida por alguien de la oposición. Quién podría dudar que alcohol cero, aunque veníamos trabajando en ese tema y sabíamos que había algunos legisladores que no estaban dispuestos a aprobar, el conjunto de la mayoría estaba dispuesto a aprobar. Un proyecto de ley que no tiene nada que ver con prohibir el consumo de alcohol, simplemente tiene que ver con que si usted bebió alcohol no maneje porque el vehículo se transforma en un arma mortal. Pero bueno, esto parece que no es importante porque es mucho más importante sostener el capricho de un espacio político, decir quién es más importante, quién toma las decisiones. Poner en relieve que cuando ellos se retiran pueden no tratarse las leyes", disparó la senadora.

Corpacci expresó su preocupación y aseguró que no entiende la actitud política de la oposición que va en detrimento de la gente, y mencionó que recibe de forma permanente mensajes de pedidos por la fe de vida de jubilados y jubiladas, de pensionados y pensionadas que tienen que hacer colas todos los meses para declarar que están vivas y que el sistema bancario les pague la jubilación. Y opinó que eso es un trámite que hoy en día es imposible de querer sostener y de exigir.

"La verdad que no se puede entender que ni siquiera porque son sus proyectos, estén acá defendiéndolos y alivianando la vida de muchísimos jubilados. ¿Qué voy a decir de cardiopatías congénitas?, solamente un padre que tiene un hijo con una cardiopatía congénita que no le cubre la obra social, que no le cubre el sistema público, sabe lo doloroso que es tener que andar haciendo colectas, golpeando puertas, pidiéndonos a los políticos, pidiéndole al vecino, haciendo rifas como lo vemos nosotros en nuestras comunidades. Hay que ser de verdad sin sentimientos para no aprobar esta ley, todos los proyectos eran para mejorar las condiciones de vida de muchas y muchos argentinos", aseveró.

Finalmente, Corpacci habló de los pliegos para la designación de magistrados y afirmó: "¿Y qué voy a decir de lo que tiene que ver con la aprobación de pliegos? Se han pasado todos estos meses queriendo hacer responsable a nuestro espacio político y a la vicepresidenta de la nación de no tratar los pliegos de los jueces, pero cuando se los pone en la sesión se levantan y se van, entonces tienen un discurso que es para la tribuna".