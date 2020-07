Corpacci: Durante los 4 años de Macri las provincias sufrimos más que nunca el olvido

La ex gobernadora de la provincia y actual diputada nacional, Lucia Corpacci respondió los cuestionamientos realizados ayer por el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el diputado del PRO, Luciano Laspina.

“No puedo quedarme callada después de escuchar al diputado Laspina. Aquí estamos presentes tres ex gobernadores de la época del ex presidente Macri (Mauricio) a quien Ud. defiende y quiero decirle que en esos 4 años las provincias hemos sufrido más que nunca el olvido del Gobierno Central”, comenzó diciendo la legisladora.

Corpacci fue contundente al sostener sobre la necesidad de apoyar la ampliación del presupuesto nacional y dijo que Buenos Aires hoy necesita el apoyo del Gobierno central. “Hay gente que se está muriendo porque por algunos irresponsable que salen a decir que no importa lo que está pasando. Entonces hablemos del presupuesto en serio, no digan lo que no es. Estamos tres ex gobernadores sabemos claramente cuál fue el federalismo de esa gestión”, disparó.

En ese contexto, la ex mandataria le recordó al diputado del PRO que durante la gestión anterior del Gobierno nacional, “Las obras publicas estaban destinadas solo a Buenos Aires, y el Plan Belgrano no existió. No hubo ni una obra para el norte de nuestro país. Cuando habla del subsidio al transporte a las provincias nos quitaron todo el subsidio. Mi provincia tuvo que salir a subsidiar el servicio de transporte, porque el Gobierno nacional de ese entonces, nos quitó todos los subsidios. La energía subió un 1800 %, el gas subió más del 3000 % por decisión del gobierno central entonces de defiéndanos el presupuesto y por favor seguimos defiendo nuestras provincias”.

Las declaraciones de Corpacci fueron durante la reunión virtual de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación por el proyecto de ampliación del presupuesto nacional mediante el cual se debate la autorización al Gobierno para las erogaciones que permitirán solventar programas sociales y laborales en el marco de crisis económica por la pandemia de coronavirus.