Corpacci participa del debate por la modificación del Consejo de la Magistratura

Alrededor de las 14hs comenzó la sesión en el Senado por la modificación del Consejo de la Magistratura. La votación para aprobar o rechazar el proyecto de ley sería a la medianoche. El mismo busca cambiar la cantidad de miembros que conforman al Consejo.

El Consejo es el organismo que se encarga principalmente de la designación de jueces y fiscales del ministerio público, y también de la penalización y remoción de los mismos.

En 2006, el Consejo pasó de tener 20 miembros a 16. Hace unas semanas, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional esa legislación por considerarla poco equitativa, y estableció volver al régimen original. El proyecto actual busca establecer 17 miembros que sean parte del Consejo.

De aprobarse el proyecto en la Cámara de Senadores, y luego la de Diputados, los 17 miembros que conformarán el Consejo serían cuatro jueces del Poder Judicial; seis legisladores del Congreso; cuatro abogados con matrícula federal; un representante del Poder Ejecutivo y dos académicos.

En este contexto la Senadora por el FdT, representante de la Provincia de Catamarca, Lucía Corpacci durante su alocución expresó al respecto de la declaración de inconstitucionalidad que “Es importante decir que cuando uno habla de equilibrio, no habla de igualdad, de hecho, se me ocurre un ejemplo concreto, acá en el Senado los representantes por provincia somos tres, sin embargo, en Diputados, el número tiene que ver con la cantidad de habitantes de cada una de las provincias que forman parte de nuestro país. Es así que está equilibrado, pero no es igual en número. Y en el Consejo de la Magistratura hablamos de lo mismo”.

“Lo que preocupa, aceptando que es inconstitucional, es lo que sigue. El 26 de diciembre tienen que modificar la Constitución del Consejo de la Magistratura porque de lo contrario se deroga la ley 26.080 y se pone en funcionamiento la Ley de 1997, ley que fue ya derogada, vaciada, que no existe. Y ahí me parece que los legisladores tenemos que tener conciencia de que la Corte Suprema está legislando cuando nos manda a poner en vigencia una ley que no existe”. Continuó

Para finalizar su participación la senadora Corpacci dijo “No puedo terminar sin decir algo que a mi provincia todavía le duele. Los tribunales de alzada se crearon hace 82 años, Tucumán y Córdoba lo tienen, pero Catamarca y La Rioja no, al igual que muchas otras provincias”. “Tenemos que ir a pedirle a Córdoba o a Tucumán que nos resuelvan cuestiones que no se pueden resolver en nuestra provincia porque no tenemos tribunal de alzada, creo que esa es otra tarea que nos tenemos que dar más adelante, cuando hablamos de federalizar la justicia”.