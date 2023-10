Corpacci resaltó el rol de Massa en el debate presidencial y criticó duramente a Bullrich

La diputada nacional, Lucía Corpacci, analizó el primer debate presidencial en Santiago del Estero, afirmó que vio al ministro de Economía, Sergio Massa, “muy sólido y muy coherente” y resaltó que fue el único de los cinco candidatos presidenciales que "mantiene una misma línea discursiva".

Con respeto a la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, dijo que “no es la persona idónea para ser presidenta de nuestro país”. “Lo de ella fue muy triste. Yo siempre espero que las mujeres se luzcan y tengan mucho para mostrar, pero el contenido de su mensaje era inentendible”, opinó y agregó: “Cuando empieza a hablar de la inflación y dice una serie de furcios graves, impensados en una candidata a presidenta, uno entiende claramente que no es una persona idónea para ser presidenta de nuestro país”.

Por otra parte, la legisladora consideró que el líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, se mostró “contenido, formateado y tremendamente coacheado”.

“Poco debe ser con lo que es el Milei real, aunque en algún momento surge el verdadero Milei, cuando dijo que no fueron 30 mil desaparecidos. No solo lo dice, sino que lo dice con un odio que me preocupa mucho”, opinó.

La exmandataria provincial destacó que el debate “es una foto del momento, y lo que fue el candidato en este tiempo, esa es la verdad”.

“Nuestro país necesita un gran acuerdo nacional”

Por otro lado, Corpacci ser refirió al contexto económico y político nacional. La presidenta del PJ local insistió en la necesidad de crear un “un gran acuerdo nacional” entre “los políticos de los diferentes espacios, el sector gremial y empresarial” con el objetivo de “fijar cuatro o cinco puntos de acuerdo”.

“Nuestro país necesita un gran acuerdo nacional por la gravedad de la situación económica y de la situación social. No podemos seguir pensado en no sumar a alguien porque toda la vida estuvo en la vereda del frente, en vez de pesar que debe haber algo en lo que podemos trabajar juntos”, acotó.