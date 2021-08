Corte frente a las oficinas de la Municipalidad de la Capital

Esta mañana, un grupo de vecinos autovococados llevaron a cabo un corte sobre calle Sarmiento, entre Mate de Luna y Zurita, frente a las oficinas de la Municipalidad de la Capital reclamando asistencia estatal.

En diálogo con LA UNION, una de las vecinas explicó que llegaron hasta el edificio municipal para iniciar el trámite para solicita becas de trabajo, pero ahora “no nos quieren reciben los papeles”.

“Estamos acá por una beca. No tengo trabajo y no me gusta hacer problemas. Hoy vine y no me dan respuestas. Hace un mes que nos tienen con vueltas”, acusó la mujer.

Acusó al Municipio de estar “jugando con la necesidad de la gente” y aclaró que “no se busca llegar al extremo y hacer problemas”.