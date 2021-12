Covid: La oposición pide que la provincia publique el parte diario de contagios

El actual diputado nacional de Juntos por el Cambio, Francisco Monti en la jornada de este miércoles presentó una nota al gobernador Raúl Jalil solicitando que la provincia publique el parte diario de contagios por coronavirus.

"Hoy pedimos al gobierno provincial que publique el parte diario de contagios y ocupación de terapia por Covid19. De necesario también que se desagregue la información de contagiados e internados en terapia que distinga los casos de quienes están vacunados con una dosis respecto de quienes tienen completaron la vacunación y también de quienes no se han vacunado aún", manifestó Monti.

El legislador fundamento la solicitud para que se dé a conocer y se publique el listado de quienes recibieron las dosis y quienes no lo hicieron. "Si la publicación de datos demuestra la efectividad de la vacuna, esto servirá de incentivo para que quienes no we han vacunados voluntariamente, procedan a hacerlo", remarcó Monti.