Crisis en Textilcom: los trabajadores resisten el cierre y el Gobierno promete reactivar la planta a corto plazo"

La crisis desatada en las últimas horas en Textilcom prosigue, luego que la DIL interviniera en el conflicto con el objetivo que la firma cumpla con los pasos establecidos para realizar los pagos indemnizatorios fijados por ley. Los empleados pasaron la noche del martes en el interior de la fábrica, a pesar del frío y de esta manera sostienen la protesta, a la espera de una pronta resolución a su complicada situación.

Recordemos que estos están reclamando el pago de los sueldos de abril, mayo, el aguinaldo y las correspondientes indemnizaciones y sobre esto aguardan respuesta de Carlos Vilariño, propietario de la fábrica.

Desde la Provincia, se activan gestiones para que en el corto plazo, una nueva firma se haga cargo de esta empresa y de los trabajadores. Esa es la intención manifestada por el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Sebastián Caria, quien en declaraciones radiales refirió: "el Gobierno gestiona reactivar la planta a corto plazo". Se debe tener presente que la excusa dada por la patronal fue que el cierre es por falta de pedidos, siendo las marcas 47 Street, Cheeky, Topper, sus principales clientes.

En cuanto al planteo de Caria, que según lo declarado a Radio Valle Viejo, viajó a Buenos Aires para reunirse con el propietario de la fábrica y a pesar de esta gestión, este no aceptó cambiar su posición de cerrar la planta, hecho que no solo se concretó en nuestra provincia sino también en La Rioja. Ante esto el ministro adelantó que “vamos a buscar una nueva empresa que se haga cargo, teniendo en cuenta que el personal está altamente capacitado. Tengamos en cuenta que el espacio es nuestro y aunque la maquinaria es propiedad de la empresa, esta se va a quedar. Así que entiendo que la oferta de una fábrica con llave en mano, es bastante atractivo”.

Mientras tanto, y hasta que esto se concrete, los empleados y sus familias aguardan los pagos pendientes y reciben el apoyo, durante este miércoles de agrupaciones de izquierda, como el MST, que se manifiesta en las afueras de la textil ubicada en calle Echeverría, entre las calles Eva Perón y Rivadavia Norte.

La voz de una de las trabajadoras

La UNIÓN dialogó con una de las empleadas atrincheradas en la fábrica, quien trabajaba en Textilcom hacía un año y medio. “Todo está mal. Estamos todos tristes y bajoneados”, declaró.

Ella y uno de sus compañeros, de los más de cien que están resistiendo desde ayer martes, esperan por una solución. “Por las noticias nos dicen que puede ser que encuentren otro dueño, o que se arme una cooperativa, pero nada de eso es seguro. Nadie vino acá a decirnos, miren: las cosas van a ser así”, refirió.

Sobre la maniobra de los propietarios de concretar el vaciamiento, la trabajadora relató que “si ayer (por el martes) no llegábamos a tiempo, ellos lo iban a hacer. Se iban a llevar las máquinas. Los que nos advirtieron de esto, fueron los compañeros de la fábrica vecina. De no haber sido así no estábamos hoy aquí adentro, sino manifestando afuera”.

Los textiles que sostienen que mantendrán la toma hasta tener una respuesta concreta y oficial sobre cómo se definirá su situación, destacaron la unidad y compromiso de todo el grupo y el apoyo de sus familias. A su vez, solicitan la presencia de alguna autoridad provincial, que les clarifique los pasos y el grado de seguridad de sus trabajos. “Aquí nadie pisó la fábrica y nos dijo cómo vamos a seguir”, sentenciaron.