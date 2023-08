Cristina cruzó a Macri: "Más mafioso no se consigue"

La vicepresidenta Cristina Kirchner volvió a criticar a Mauricio Macri, lo acusó de amenazar al gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck, y a los senadores peronistas Guillermo Snopek y Edgardo Kueider por pedirles que no den quórum en el Senado para el nombramiento de nuevos jueces y fiscales.

"Escuchá a Macri amenazando al gobernador electo de Rio Negro, Alberto Weretilneck, y pidiéndole a los senadores peronistas Snopek de Jujuy y Kueider de Entre Ríos, que no den quórum en el Senado. Más mafioso no se consigue", escribió a través de la red social Equis.

El expresidente, durante su entrevista del lunes con Joaquín Morales Solá por TN, se refirió a la posibilidad que los nombramientos de 75 jueces y fiscales se pueda producir si el oficialismo consigue el quórum.

"Es muy peligroso, porque después tienen estabilidad por mucho tiempo y eso hace mucho daño. Yo les pido a tres senadores: Snopek, de Jujuy; Kuider, de Entre Ríos; y Weretilneck, que va a ser el futuro gobernador de Río Negro, que tengan un compromiso con la patria, que no dejen que nombren esos jueces militantes que han puesto en esas listas", pidió Macri.

Este martes, a primera hora, la vice volvió a expresarse por redes sociales: "¿Alguna vez viste y escuchaste que un ex Presidente y jefe de la oposición amenace y/o extorsione por televisión a un Gobernador electo?", se preguntó. Y continuó: "¿Alguna vez imaginaste al jefe del principal partido anti-peronista pidiéndole a dos Senadores peronistas que no den quórum impidiendo, de esa forma, que el Senado funcione?".

Luego, se despachó contra el exmandatario al acusarlo de amenazar a los senadores peronistas y lo catalogó de ser un "mafioso", por pedir en una entrevista televisiva a dos legisladores que no den quórum. "Ah! ¿Nunca lo viste, ni lo escuchaste, ni te lo imaginaste? Bueno… te tengo una sorpresa", continuó y posteó el video de Macri.

A fines de Julio, el oficialismo no consiguió en la cámara Alta los 37 votos necesario para poder tratar 75 pliegos judiciales. En la fallida sesión del 12 de julio, Weretilneck no bajo al recinto, Kueider no llegó a la sesión y Snopek, quien habría estado temprano en el Senado, no se sentó en su banca.

Mientras el kirchnerismo hacía su propia reunión en soledad, los referentes de Juntos por el Cambio realizaban una conferencia de prensa en uno de los pasillos del Senado para justificar la falta de acompañamiento. Más allá de este traspié, el Frente de Todos no da por cerrada la discusión.

El martes, Cristina Kirchner reapareció en las redes sociales para apuntar a Macri por el préstamo que acordó con el Fondo Monetario Internacional en 2019, con un tono coloquial "¿En serio? ¡Me estás jodiendo! ¿Cómo que el Fondo ya está acá? Si lo trajiste vos papi… Hacete cargo de algo alguna vez en tu vida. Por Dios!", escribió a través de Equis.

Horas después, durante una entrevista, el expresidente decidió responderle apuntando a la gestión del FdT. "Este es el gobierno que más deuda tomó en la historia de la Argentina: 136 mil millones de dólares", comenzó Macri, que retomó cálculos del ex titular del Banco Central Guido Sandleris. "Ellos dicen que la deuda del Central no se computa. ¿Por qué? El Central es parte de la Argentina. Que los pesos, no,dicen. ¡No! ¡No mientan más! sí, son 136 mil millones"", señaló Macri.

"Hay otra mentira", continuó analizando el discurso del kirchnerismo sobre el Fondo Monetario Internacional. "Dicen que el FMI es gente mala. Yo tomé una decisión de la que no me arrepiento, que es aceptar la ayuda del mundo. Porque el FMI representa al mundo, tanto que la tasa que cobran es casi simbólica, seis veces menos que la que usa Massa quemando bonos de la Anses para sostener el contado con liqui".

Finalmente, le pidió que en su carácter de vicepresidenta de la Nación se exprese de una "forma más seria, no chabacana".