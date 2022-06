Cristina Kirchner en el acto de la CTA: "La unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión"

La vicepresidenta Cristina Kirchner participó de un plenario de delegados de la CTA de los Trabajadores en Avellaneda, con motivo de la celebración del Día de la Bandera, y dejó en claro que "la unidad del Frente de Todos nunca estuvo ni estará en discusión". También, cargó contra el Poder Judicial, explicó las causas que llevan a una alza inflacionaria y reclamó un control al "festival de las importaciones".

"Todos tenemos que hacer el esfuerzo, pero no para quedar bien entre nosotros, sino para quedar bien con los argentinos y los que confiaron en nosotros. Con eso me interesa quedar bien y a eso no voy a renunciar", resaltó durante un pasaje de su extenso discurso, que duró más de una hora.

"Confiar en nuestras fuerzas y nuestras ideas. Y sobre todo, hablar mucho con nuestra gente. Porque escucha la contrapartida y puede construir una idea, una sociedad y un país mejor", añadió al respecto.

Por otro lado, se explayó sobre la relación entre el Estado y el mercado: "El sector privado financiero provocó la primera gran crisis global de este siglo, la del 2008. ¿Y qué hicimos lo que estábamos con la responsabilidad de la conducción del Estado? Hablábamos mucho con Lula porque necesitábamos que la gente siguiera consumiendo".

"El Estado salió a socorrer al sector privado. El Estado norteamericano emitió cinco veces la base monetaria, le dio a la maquinita. El Estado emitía para darle al mercado, que estaba quebrando. Nadie dijo nada, claro. Cuando es para ellos, está todo bien", amplió.

En este sentido, remarcó que durante la pandemia del Covid-19 también fue el "Estado el que salió a hacer cargo de todo" y le pidió "a los argentinos y las argentinas" que no se lo confundan con "la actitud de algún funcionario". "El Estado es imprescindible, sin lugar a dudas", sintetizó.

Luego, se metió con la problemática de la inflación en la Argentina y apuntó contra aquellos que se lo atribuyen al déficit fiscal. "Hay doce países del G20 que tienen mayor déficit fiscal primario que Argentina. El mayor déficit lo tiene Estados Unidos, de manera histórica. En el fiscal total, también estamos decimoterceros", detalló al respecto.

"¿Qué quiere esto? Que la inflación única en el mundo que tenemos no es por el déficit fiscal, porque otros países deberían tenerla también si es por eso. Entonces, mi queridos amigos, el déficit que es un concepto económico no necesariamente es el causante de los desmadres económicos y de la súperinflación", expuso la exsenadora.

Siguiendo con la desmitificando de posibles causas del aumento de precios, puso el foco en la oferta y la demanda: "Cuando voy a mirar en el INDEC, los doce bloques industriales están por arriba de la Argentina que recibimos en 2019 y por abajo de la del 2015", y agregó: "Tenemos capacidad instalada ociosa para seguir produciendo y no tenemos grandes salarios, quiere decir que la oferta y la demanda tampoco sería el problema".

En este contexto, apuntó contra aquellos que evaden: "Argentina ocupa el tercer puesto en materia de evasión. La recaudación representa el 28 del PBI, cuando debería representar el 45. El primero es Guyana y Chad; el segundo está ocupado por Malta; y el tercero está Argentina junto Comoras, Zambia, Pakistán y algún otro país".

Y amplió: "Tenemos otro podio: en los países con activos en el exterior, también somos terceros. Mirá que casualidad: somos terceros en evasión y terceros en formar activos en el exterior".

A modo de conclusión, lanzó: "La inflación es producto de la evasión. Porque a todo proceso de evasión, primero estuvo un proceso de endeudamiento. Si tengo dólares en el exterior, quiere decir que primero se ingresaron. Este proceso ultrainflacionario que estamos viviendo es producto del endeudamiento criminal del macrismo".

Luego, las críticas fueron para la Justicia: "Si las necesidades son del pueblo, no hay Justicia. Si la necesidad es de los poderosos, hay jueces, fiscales y defensores. Esto es hoy el Partido Judicial. No hay Poder Judicial en la Argentina, hay Partido. Y ha tomado partido, no solo en la economía".

Ya sobre el final de su discurso, hizo referencia a las movilizaciones de organizaciones sociales que se desarrollaron en el último tiempo en la Ciudad de Buenos Aires. "Los piqueteros son hijos de las políticas neoliberales de los 90. Son hijos de los altos índices de desocupación", precisó, desmintiendo a aquellos que se lo atribuyen al "populismo".

"El peronismo es laburo, es trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que me de el alta y la baja, sobre todo las mujeres, que son las más explotadas", cerró.

Además de Cristina Kirchner, del encuentro en el predio del Parque de la Estación participaron el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky.