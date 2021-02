Cristina Kirchner insistirá con el cierre de la causa "dólar futuro"

La vicepresidenta Cristina Kirchner tendrá un nuevo enfrentamiento con Comodoro Py esta semana. A través de Zoom, la expresidenta insistirá en que la acusación en su contra por la causa de dólar futuro es parte del "lawfare" que se armó en su contra durante el gobierno de Mauricio Macri.

Cristina estará acompañada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; por el titular del Banco Central, Miguel Pesce; y por el ex director del ANSeS Alejandro Vanoli, quienes también son acusados en la causa dólar futuro y pidieron hacer uso de la palabra.

El próximo jueves la Cámara Federal de Casación Penal llevará adelante una audiencia clave para definir el futuro de la causa. Cristina Kirchner, Kicillof y el resto pidieron estar presentes para participar "activamente" en la audiencia y decir lo que piensan de esta investigación.

La audiencia estaba prevista para el 1 de marzo, pero se cambió a pedido del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, para que no se superponga con el día de apertura de sesiones ordinarias. La cita se programó para el 4 de marzo, a las 10.30 de la mañana, vía Zoom.

Casación debe resolver si avanza con el inicio del juicio oral. Los acusados sostienen que se les debe dictar ya mismo un sobreseimiento. Y se basan en una pericia que afirmó que la operatoria de venta de dólar a largo plazo durante la última parte del juicio oral era un mecanismo legal que no produjo perjuicio al Estado, de acuerdo a los balances del 2015 y 2016. En esa lógica, dicen los defensores, no pueden ser acusados de defraudación al Estado.

Sin embargo, el fiscal de juicio Diego Velasco pidió avanzar hacia el juicio oral y determinar allí si corresponde o no dictar absoluciones. Es que afirma que esa pericia contable no es la única prueba en el expediente y reclama poner ya fecha de juicio oral para escuchar en debate a los peritos que llegaron a esta conclusión y así poder interrogarlos.

La última vez que Cristina habló ante la Justicia fue una semana antes de convertirse en vicepresidenta. Fue al declarar como acusada en el juicio oral por la "obra pública" concedida en Santa Cruz al empresario Lázaro Báez -condenado esta semana a 12 años de prisión por lavado de dinero en otra causa-.

Allí, Cristina Kirchner sostuvo que es víctima de una persecución judicial y cargó contra los jueces: "Este tribunal, el del lawfare, seguramente tiene la condena escrita. No me interesa, a mí me absolvió la historia, me va a absolver la historia. Y a ustedes, seguramente, los va a condenar la historia".

La audiencia ante la Sala I de Casación, que llevarán adelante los jueces Daniel Petrone, Diego Barreoetaveña y Ana María Figueroa, promete convertirse también en escenario de descargos y acusaciones. No por nada su abogado defensor solicitó que se autorizara la difusión de su declaración ante los medios periodísticos.