Cristina Kirchner pidió que Elisa Carrió sea citada a indagatoria: la dura respuesta de la exdiputada

Dos abogados cercanos a Cristina Kirchner pidieron este jueves que Elisa Carrió sea citada a indagatoria a los tribunales de Lomas de Zamora por una de las causas por presunto espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri. Al conocer la noticia, el bloque de Diputados de la Coalición Cívica (CC-ARI) lanzó duras críticas contra la vicepresidenta, alegando que quiere “la impunidad” y “meter presa” a la referente opositora.

Alejandro Rúa y Graciana Peñafort -directora de Asuntos Jurídicos del Senado-, en su rol de defensores de Roberto Baratta, que es querellante en la causa, solicitaron al juez Juan Pablo Augé, a cargo del caso en el que se investigan las escuchas a exfuncionarios kirchneristas en la cárcel de Ezeiza, que le tome declaración indagatoria a la exdiputada por los supuestos vínculos con el falso abogado Marcelo D'Alessio.

“El único y principal objetivo de Cristina Kirchner es la impunidad. Ahora, junto a sus abogados obsecuentes y serviles, quieren presa a Elisa Carrió. No nos van a amedrentar, no nos van a callar, no vamos a renunciar a la verdad y la justicia”, escribió en Twitter Maximiliano Ferraro, presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica.

El abogado Alejandro Rúa le respondió citando la ley “CPPN, art. 73: “... tiene derecho, aun cuando no hubiere sido indagada, a presentarse al tribunal, personalmente con su abogado defensor, aclarando los hechos...”, escribió en Twitter.



Otro legislador del mismo bloque que Ferraro, Juan Manuel López, también se expresó en la red social y aseguró que este pedido de llamar a indagatoria a Carrió es “la venganza por el valor de haberla denunciado cuando nadie se animaba”.

Su compañera Paula Oliveto, advirtió por el mismo medio: “Cristina la quiere presa. Cristóbal la quiere presa. No nos corren los chorros. No les tenemos miedo. Vamos a seguir peleando por lo que creemos, contra la impunidad”. Mientras que Facundo del Gaiso, también diputado por la CC, avaló los dichos de sus compañeros y destacó en Twitter: “Ella (por la exdiputada) lo va a afrontar sin fueros, como una ciudadana común”.

Carrió aún no emitió ningún comentario al respecto, pero acompañó los de los legisladores de su partido con retuits.

Aunque este jueves, a través de un comunicado, la dirigente de la Coalición Cívica-ARI criticó a Cristina Kirchner por el impulso del kirchnerismo en el Congreso para modificar la forma de elección del Procurador General de la Nación, que se espera que emita dictamen este próximo viernes.

Carrió reiteró su apoyo a que se vote al juez Daniel Rafecas para este puesto y apuntó contra el abogado Carlos Beraldi, defensor de la vicepresidenta e integrante de la comisión de juristas que dicta recomendaciones para la reforma judicial, al asegurar que “recibe millones de honorarios de dinero sucio robado al Estado y define un Procurador a término y con mayoría absoluta a gusto de su defendida”.