Cristina y Máximo Kirchner pidieron declarar de manera virtual en el juicio por Los Sauces

La defensa de Cristina Fernández de Kirchner y de su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, solicitó al Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5) que les permita participar de manera virtual en las audiencias del juicio oral por la causa Los Sauces, cuyo inicio está previsto para esta semana.

La presentación judicial busca evitar la asistencia presencial de ambos acusados a los tribunales federales de Retiro, donde se desarrollará el debate. El planteo fue formulado a pocos días de la fecha fijada para la primera audiencia, en un contexto en el que todavía permanece pendiente una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la separación de las causas Los Sauces y Hotesur.

Entre los argumentos expuestos, Máximo Kirchner advirtió que necesita compatibilizar sus obligaciones parlamentarias con las exigencias de su participación en el proceso judicial. Por su parte, la expresidenta pidió evitar el operativo de seguridad que requiere su traslado desde su departamento del barrio de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, hasta los tribunales de Retiro.

En el escrito presentado ante la Justicia, los abogados señalaron que ambos conocen el contenido de los requerimientos de elevación a juicio. También indicaron que, si el tribunal lo considerara necesario, podrían ratificar ese conocimiento mediante un escrito firmado por los dos.

La defensa sostiene que la conexión digital permitiría garantizar el derecho de defensa sin perjudicar a las demás partes involucradas en el proceso. De esta manera, el planteo procura que los acusados puedan seguir las audiencias sin necesidad de trasladarse físicamente hasta la sede judicial.

La decisión quedó en manos del TOF 5, que deberá evaluar la solicitud a pocos días del comienzo del debate oral.

El juicio comenzaría el viernes en Comodoro Py

De acuerdo con el cronograma vigente, el juicio por Los Sauces comenzará el viernes 23 de octubre, a las 10:00, en la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. La modalidad establecida para el debate es presencial, aunque el pedido de Cristina y Máximo Kirchner busca introducir una excepción para ambos acusados.

El tribunal está integrado por los jueces José Michilini, Adriana Palliotti y Fernando Machado Pelloni, quienes deberán resolver la solicitud de participación telemática.

Además, el TOF 5 estableció que las audiencias serán convocadas los lunes, viernes y sábados. Esa organización forma parte del calendario dispuesto para desarrollar el juicio, cuya fecha de inicio está sujeta también a la situación procesal de los expedientes relacionados.

La solicitud de la defensa se presenta, por lo tanto, en dos planos. Por un lado, plantea una modalidad de participación que permita compatibilizar las obligaciones parlamentarias de Máximo Kirchner y evitar el operativo de traslado de Cristina Fernández de Kirchner. Por otro, busca que la conexión remota sea considerada suficiente para garantizar el ejercicio del derecho de defensa.

El tribunal deberá pronunciarse sobre el planteo mientras continúa la discusión judicial acerca de si las causas Los Sauces y Hotesur deben tramitarse por separado o integrarse en un único debate oral.

Casación debe decidir si se unifican Los Sauces y Hotesur

Mientras la defensa espera una respuesta sobre la participación virtual, sigue pendiente una resolución de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal respecto de las apelaciones presentadas contra el desdoblamiento de los juicios.

La discusión se originó cuando el TOF 5 resolvió separar los debates por considerar que Los Sauces y Hotesur tienen objetos procesales diferenciados. Según el criterio adoptado por ese tribunal, desarrollar un juicio conjunto, con casi 200 testigos propios en cada expediente, podría extender el proceso durante más de dos años.

Sobre esa base, el tribunal fijó el comienzo del debate de Los Sauces para octubre de 2026 y el de Hotesur para marzo de 2027.

Sin embargo, la fiscalía y la Unidad de Información Financiera (UIF) apelaron la decisión. Ambas sostienen que los expedientes comparten imputados, sociedades, operaciones y elementos probatorios, por lo que consideran que su tratamiento separado podría fragmentar el análisis de una presunta maniobra de lavado de activos.

Entre sus objeciones, advirtieron que producir pruebas en procesos distintos podría generar duplicaciones y dar lugar a decisiones incompatibles. Desde esa perspectiva, la discusión no se limita a la organización del calendario judicial, sino que también involucra la manera en que se analizarán los hechos investigados y sus posibles conexiones.

La decisión está en manos de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar, quienes deberán determinar si los expedientes se tramitan en un único debate o si se mantiene el cronograma fijado por el TOF 5.

La resolución podría tener consecuencias directas sobre las fechas previstas. Si Casación modifica el criterio de separación, el comienzo del juicio por Los Sauces podría volver a postergarse. Mientras no haya una definición, continúa vigente el calendario establecido por el tribunal oral.

Qué se investiga en la causa Los Sauces

La causa Los Sauces investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con negocios inmobiliarios y hoteleros de la familia Kirchner. En este expediente, el objeto procesal incluye el alquiler de propiedades y hoteles a compañías relacionadas con Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa. La acusación comprende los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, dádivas y simulación de operaciones financieras.

El análisis de estas operaciones constituye uno de los ejes del proceso que el TOF 5 tiene previsto iniciar en octubre. La discusión judicial también está atravesada por el debate sobre la relación entre las operaciones investigadas en Los Sauces y las que integran el expediente Hotesur.

Precisamente, uno de los argumentos planteados por la fiscalía y la UIF para cuestionar la separación de los procesos es que ambos compartirían personas imputadas, sociedades y elementos de prueba. Para esos organismos, examinar los expedientes de manera conjunta permitiría abordar las conexiones que, según sostienen, existen entre las operaciones bajo investigación.

El TOF 5, en cambio, consideró que los objetos procesales diferenciados y la cantidad de testigos justificaban mantener dos debates independientes. Esa diferencia de criterios es la que deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal.

Hotesur y el análisis de la actividad hotelera

La causa Hotesur también investiga presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con los negocios de la familia Kirchner, aunque su objeto procesal se concentra en la actividad de los hoteles Alto Calafate y Las Dunas, además del papel de la firma administradora Valle Mitre.

La investigación examina un supuesto esquema de lavado de activos relacionado con esas actividades hoteleras. El expediente forma parte de la discusión sobre la conveniencia de desarrollar un juicio separado o integrarlo al debate de Los Sauces.

La decisión del TOF 5 estableció que el proceso por Hotesur comenzaría en marzo de 2027, varios meses después de la fecha prevista para Los Sauces. La fiscalía y la UIF cuestionaron esa organización al considerar que la división podría dificultar una evaluación integral de las operaciones y generar reiteraciones en la producción de prueba.

Por eso, el pronunciamiento de Casación será determinante para establecer cómo continuará el trámite de ambos expedientes y si se mantiene la separación dispuesta por el tribunal oral.

Los 19 imputados en los expedientes

La información aportada identifica a 19 imputados en las causas Los Sauces y Hotesur. La nómina incluye a integrantes de la familia Kirchner, empresarios y otras personas vinculadas con las operaciones investigadas.

Los nombres consignados son:

Cristina Fernández.

Máximo Kirchner.

Lázaro Báez.

Martín Báez.

Cristóbal López.

Fabián De Sousa.

Romina Mercado.

Patricio Pereyra Arandia.

Osvaldo Sanfelice.

Víctor Manzanares.

Ricardo Albornoz.

Julio Mendoza.

César Andrés.

Adrián Berni.

Emilio Martín.

Óscar Leiva.

Edith Gelves.

Martín Jacobs.

Alejandro Ruiz.

La situación procesal de los acusados se enmarca en las investigaciones por presuntas maniobras de lavado de activos y otros delitos incluidos en la acusación de Los Sauces, así como en el análisis de las operaciones hoteleras vinculadas con Hotesur.