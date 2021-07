Cristina: "Un juez que jugaba al tenis con Mauricio Macri no puede ser imparcial ante una causa que me involucra"

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner calificó de "disparate judicial, institucional y político" a la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán, en el marco de su exposición durante la audiencia pública que se realiza esta tarde.

"Estamos acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país. Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación", subrayó en el inicio de su exposición la expresidenta, que era escuchada por más de 20 mil personas a través de YouTube.

Fernández de Kirchner expresó que los imputados en la causa por el Memorándum con Irán no tienen "ninguna conexión ni responsabilidad institucional" y consideró que "uno de los problemas de la impunidad del atentado tiene que ver con este manejo político que se le dio a la causa".

El Tribunal Oral en lo Federal 8 dio inicio a la audiencia para debatir la nulidad de la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, a través de la plataforma Zoom y con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, entre otros procesados en el caso.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 decidió, por cuestiones de limitación horaria vinculada con la participación de los jueces en otras causas, que hoy solo expondrán tres de las partes, que cada una podrá hacerlo por un máximo de 45 minutos y que la audiencia se retomará el 4 de agosto a las 9 de la mañana.

La audiencia judicial coincidía con el acto que realizó la AMIA por el 27 aniversario del ataque terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994, que provocó la muerte de 85 personas y más de 300 heridos, que se realizó en forma virtual, bajo el lema "Conectados contra la impunidad".

“Cuando sucedió el atentado de la AMIA, Andrés Larroque tenía 17 años cuando ocurrió el atentado de la AMIA. Juan Martín Mena era más chico aún, debería estar cursando algún curso de la escuela. Oscar Parrilli, quizás hasta tenía pelo, había perdido la interna justicialista y se había acercado al Frepaso. Carlos Zannini era Ministro de Gobierno de Néstor Kirchner que atravesaba su primera gobernación. ¿Dónde estaba yo? Sentada en alguna banca en la legislatura de la provincia de Santa Cruz. No teníamos ningún contacto, y esto no es menor. La causa AMIA se había convertido en un tablero de ajedrez de la política local e internacional. Desde su inicio la causa buscó ser usada en la política interna e internacional. La impunidad es el manejo político de la causa; todos queremos saber la verdad sobre la AMIA”, declaró.

“A los cuatro días (de la asunción en la presidencia de Mauricio Macri), el Poder Ejecutivo nombra por decreto dos miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; una de las personas que interviene es Fabián 'Pepín' Rodríguez Simón, que hoy se encuentra prófugo de la justicia. Esto lo reconoció Mauricio Macri", relató y continuó contando que el segundo hecho fue el ataque "formidable que recibió la procurador, Alejandra Gils Carbó, que había sido elegida por amplia mayoría".

Y agregó: "Se hicieron maniobras persecutorias para perjudicarnos a mí y a mi familia desde la UIF, la Oficina Anticorrupción, la AFI, la AFIP y el Banco Central”.

"En la causa conocida como 'Ruta del dinero K' casualmente no hay ningún miembro de mi familia; no recuerdo cúantos titulares catástrofe por mis reuniones con (el juez federal Sebastián) Casanello. No se si después habrá ido, pero siendo yo Presidenta, nunca, jamás; el 26 de febrero de 2015 Rafecas sacó un fallo ajustado a derecho desestimando la denuncia de Nisman por inexistencia de delito. El fallo fue confirmado por la Cámara. En 2016, con el gobierno de Mauricio Macri, los querellantes , sobre los mismos hechos, hacen una nueva denuncia. (Luis Miguel) Etchevehere, (Waldo) Wolf y Elisa Carrió pidieron la destitución de Rafecas. La mísma Carrió que ahora propone a Rafecas como procurador”, sentenció.

Sobre la causa, indicó que el 29 de noviembre de 2016 "resucitan, creo que es bíblico, una causa fenecida y acabada. Al otro día, el presidente Macri en una radio de Mendoza felicita con nombre y apellido a los jueces con un fallo a medida del gobierno. Bonadio tenía la mesa servida, me pide el desafuero, no lo logra, pero sí logra encarcelar al doctor Zannini, a Luis D'Elia y otros presos. Incomprensiblemente, el doctor Zannini sigue pidiendo explicaciones hoy en día por qué estuvo preso cuatro meses".

Posteriormente, señaló: "Esto es como el rey desnudo. Acá hubo alguien que encontró en un informe de ingreso de (los jueces) Hornos y Borinsky, siempre en coincidencia con las causas, tanto a la Casa de Gobierno como en Olivos. También se descubrió que Borinsky fue a la Quinta de Olivos en 15 oportunidades. Iba un poco más seguido que Hornos a la Casa Rosada. Estas visitas habían sido negadas y los informes adulterados”

"Un juez que jugaba al tenis con Mauricio Macri no puede ser imparcial ante una causa que me involucra", manifestó y agregó: "¿En serio que quieren hacernos creer que estas causas son legítimas? Nunca vi algo así de ilegal, los mismos jueces involucrados. Es un escándalo monumental y los medios concentrados no dicen nada".