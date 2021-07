CTAA: "Si hubiera un Gobierno responsable, Catamarca no tendría el 50% de desocupación"

La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A) se manifestó esta mañana en la Capital en reclamo por los desocupados y la legislación que regula la minería. La protesta tuvo su punto de encuentro en Chacabuco y Tucumán para luego movilizarse por microcentro hasta Plaza 25 de Mayo donde se instalaron hasta el mediodía.

En este marco, el titular del gremio a nivel provincial, Celso Reinoso, declaró en Radio Valle Viejo que "la marcha era en contra de la minería porque cuando no hay una ley que le permita a Catamarca crecer con la minería entonces no nos sirve; entonces digo basta, y basta de saqueo de litio".

Por otro lado, marcó que otra de las consignas de la manifestación fue la desocupación en la provincia. "Pero si nosotros no modificamos la Ley, no cambiamos, Catamarca va a seguir siendo pobre; si hay que hacer minería, hay que cambiar todo, y yo creo que a las empresas no les conviene cuando empezamos a cambiar la ley", sostuvo.

"No vamos a querer minería porque ya nos pasó con Bajo La Alumbrera, no nos quedó nada, los pueblos están más pobres; están muriendo un montón en Santa María porque no tienen una asistencia; fue tan grande el proyecto minero que no nos dejó ni hospitales, entonces no nos sirve", agregó.

En tanto, remarcó que el Gobierno no está siendo responsable frente a esta temática. "Si hubiera un Gobierno responsable, Catamarca no tendría el 50% de desocupación", arremetió.

Por otro lado, Reinoso sostuvo que no están asistiendo a los comedores y que a las familias con Covid solo les dan un bolsón que no cubre las necesidades fundamentales. Además, expresó que continuarán movilizándose en las próximas semanas en busca de respuestas favorables al reclamo.