Cuándo podría llegar la vacuna Pfizer a la Argentina tras recibir la aprobación completa

Este lunes la Administración Federal de Drogas y Alimentos (FDA, según sus siglas en inglés) anunció que la vacuna de Pfizer contra el coronavirus recibió la aprobación total para su uso en personas mayores de 16 años, lo que significa que abandona la categoría de “emergencia” al haber superado todos los estudios de seguridad y eficacia.

Se trata de una aprobación que ayudará a reforzar la confianza en la campaña de vacunación y podría ahuyentar los temores de quienes rechazaban aplicarse esta dosis al argumentar que solo tenía una aprobación de emergencia.

Esta noticia genera aún más expectativas en la Argentina ya que el país firmó un acuerdo vinculante con Pfizer por 20 millones de dosis de vacunas para 2021, tal como anunció a finales de junio la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti. Sin embargo, según pudo saber TN.com.ar de fuentes oficiales, el Ministerio de Salud de la Nación aún no selló el tramo final del convenio en el que se establecen cuestiones logísticas como lugares de entrega y conservación de las vacunas, además de las formas de pago de las dosis. Estas cuestiones todavía no se definieron por lo que no es posible saber cuándo llegarán estos sueros. Las autoridades trabajan para que los lotes se entreguen antes de fin de año.

“Como sucede regularmente con los anuncios de ingresos de dosis de todas las vacunas los hacemos una vez confirmadas fechas y cantidades. Pronto habrá novedades”, dijo a este medio una fuente de Salud. Entre los funcionarios de esa cartera circula la versión de que los primeros lotes podrían arribar al país en septiembre u octubre.

Las otras dos vacunas que ya recibieron una autorización de emergencia, Moderna y Johnson & Johnson, ya solicitaron también a la FDA que les otorgue la aprobación completa.

La aprobación total de las dosis de Pfizer allanaría el camino para que organizaciones públicas y privadas de los Estados Unidos puedan exigir su aplicación, por ejemplo, a estudiantes o trabajadores. Las dosis de Pfizer están aprobadas para su uso pediátrico en adolescentes de 12 a 17 años. Se trata de otra de las ventajas competitivas de este suero.

El acuerdo con Pfizer

Después de un año de intensas negociaciones con idas y vueltas y controversias, el Gobierno anunció en junio pasado un acuerdo con Pfizer para la compra de 20 millones de vacunas contra el coronavirus. Lo comunicó la ministra de Salud Carla Vizzotti, en medio de los fuertes reclamos de padres de chicos con comorbilidades por esta inmunización que está habilitada para aplicarse en ese rango etario.

“Destacamos y celebramos la firma de este primer acuerdo vinculante con el gobierno de Argentina, que representa nuestra intención de proveer a la población del país la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el SARS-CoV-2”, señaló Pfizer.

La noticia marcó el fin de largas y complejas negociaciones con el laboratorio que envolvieron en diferentes polémicas a la gestión de Alberto Fernández.

El contrato con Pfizer fue sellado luego de que el Gobierno introdujera por decreto modificaciones a la Ley de Vacunas 27.573 que trabó también las negociaciones con Moderna y Johnson & Johnson.

La adecuación de la normativa implicó la supresión de la palabra “negligencia” como supuesto de responsabilidad para los fabricantes, y la creación de un fondo de reparación para afrontar posibles indemnizaciones. Y aceleró el cierre de un primer contrato: 20 millones de dosis de al vacuna Moderna para el primer trimestre de 2022.