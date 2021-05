Cuánto pagó el Gobierno por los vuelos y la logística para traer de China las vacunas Sinopharm

A las 21.30 del 25 de febrero de 2021, un Airbus 330-200 de Aerolíneas Argentinas aterrizó en el aeropuerto internacional de Ezeiza con 904.000 dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio estatal chino Sinopharm. Se trataba del traslado de sueros más importante que había realizado el país hasta el momento y una operación que requirió más de 54 horas de trabajo.

Este servicio de traslado de vacunas tuvo un costo de $41.623.000, según se constató en base a un pedido de acceso a la información pública. El monto incluyó el pago a la firma Hellmann Worldwide Logistic S.A., a cargo de la logística de la operación. Este medio también constató que el laboratorio estatal chino le exigió al Gobierno la contratación de los contenedores Envirotainer, los únicos homologados para transportar estas vacunas.

De acuerdo al documento al que accedió este medio, el costo del vuelo fue de 294.217 dólares, que al cambio de $97.25 representaron unos $28.612.603. A este se le debe sumar los 133.783 dólares correspondientes al pago de la logística que prestó la firma Hellmann, unos $13.010.396.

Es la primera vez que el Gobierno informa de manera oficial el costo de las operaciones a China. La respuesta también hecha luz respecto a qué elementos componen el servicio de logística de una vacuna. No simplemente se trata del embalaje o transporte de las dosis hacia la bodega del avión, sino que se deben afrontar pagos de impuestos y trámites vinculados a la documentación de la carga.

El servicio de flete está compuesto por los siguientes ítems:

Alquiler y pick up de contenedores Envirotainer última tecnología, con controles activos de temperatura para asegurar la conservación de frio entre 2 y 8°C (U$S 81.445).

Proveeduría de sensores de temperatura.

Servicio de packaging de las vacunas en pallet y carga en Envirotainer

Pick up de carga y entrega en aeropuerto (U$S 4.032).

Preparación y revisión de documentos de embarque.

Coordinación de operación en pista con Terminal Aérea

Recepción y carga.

Emisión de documentación de embarque.

Seguros y Tasas Aduaneras.

La respuesta

Al vuelo del 25 de febrero en el que llegaron 904.000 dosis se le debe sumar el que se realizó el 1 de abril, que fue en busca de un millón de Sinopharm. Fuentes del sector aeronáutico dijeron que el valor de esa operación fue similar al abonado por el primero de los servicios. “Por la cotización del dólar fue un poco más caro, pero no varió demasiado”, explicaron.

En este contexto surge una incógnita: ¿Por qué la Argentina tuvo que realizar tres vuelos para ir en busca del tercer millón de dosis?

Este medio pudo saber que un cambio en la forma de cargar las vacunas en los contenedores Envirotainer provocó que la Casa Rosada se viera obligada a enviar dos aviones de Aerolíneas Argentinas -partieron el 23 y 24 de abril- y un tercer vuelo de Lufthansa a China para traer la misma cantidad de vacunas que solo semanas atrás se habían trasladado en una sola operación. Esto provocó mayores costos de los esperados al tener que enviar tres aeronaves.

En los viajes de febrero y el 1 de abril se embalaron tres dosis por caja, y ahora solo una dosis por caja, lo que hizo que el volumen de carga sea mayor. Estos contenedores solo pueden ir en la bodega y no en la cabina. Una fuente de Aerolíneas Argentinas dijo que el costo total de las seis operaciones para ir en busca de las cuatro millones de dosis de Sinopharm superó los $196 millones, entre el pago de los vuelos y la logística. Estas dosis fueron adquiridas a un precio unitario de U$S 20, un contrato total de 80 millones de dólares.

El escenario futuro plante incógnitas respecto al plan de vacunación. India ya avisó que no podrá mandar las restantes 580 mil dosis de CovidShield debido a la necesidad de inmunizar a su propia población mientras que no será sencillo traer más sueros de Sinopharm, ya que en China se plantea una discusión similar. Existe la posibilidad de contar con dos millones extras de esta vacuna china pero las conversaciones aún no llegaron a buen puerto.

De esta forma, si AstraZeneca no envía dosis en mayo, la Argentina dependerá de las vacunas que pueda entregar la Federación Rusa para inocular a su población. Y los envíos del Instituto Gamaleya, hasta ahora, fueron intermitentes debido a las dificultades de producción de las plantas rusas. (Fuente TN)