Cuestionan a los candidatos del Poder Ejecutivo para cubrir los cargos de la Corte de Justicia

Abogados del foro local difundieron hoy una carta dirigida al gobernador Raúl Jalil en la que cuestionan los candidatos del Poder Ejecutivo para cubrir los cargos de la Corte de Justicia de la provincia, ampliada a siete miembros.

"Ante los anuncios que se han publicado el pasado sábado respecto a la inminencia de la remisión al Senado por parte del Poder Ejecutivo de los designados por el Sr. Gobernador para cubrir los cargos en la Corte de Justicia ampliada a siete miembros, elección que habría recaído en los abogados Fabiana Gómez y Hernán Martel, los firmantes de la presente, abogados del foro local, queremos exhortar y llamar a la reflexión de su “Excelencia” y de los señores senadores, con el fin de que al momento de decidir a las personas que serán honradas con tal distinción se valore si verdaderamente reúnen las condiciones personales, profesionales y de ética que despejen cualquier duda sobre la idoneidad y la imparcialidad de dichos jueces para ocupar tan alto cargo", indicaron en el escrito.

Seguidamente, completaron: "Destacamos la necesidad de hacer prevalecer el sentido republicano y democrático, debiendo necesariamente haber recaído la propuesta en personas de sólida formación profesional, destacada participación desde la judicatura o la litigación, fortaleza de espíritu y templanza, seriedad y por sobre todo una profunda convicción en los valores constitucionales y la prevalencia del respeto a la ley por sobre todo otro interés".

"En este sentido, vemos -de ser veraz la información periodística- que no ha sido el norte seguido en la elección de dichos candidatos, pues es evidente que se ha elegido el camino del compromiso político, de relaciones parentales, de simpatías personales, de absoluta sumisión a los designios del Poder Ejecutivo que ?al menos en el caso de uno de ellos- se acreditan con más de ocho años de funcionario político del señor Gobernador", agregaron.

Por último, manifestaron: "No entendemos por qué las personas elegidas para la Corte de Justicia no lo fueron analizando estatura cívica, entereza moral y por sobre todo gozar del predicamento, respeto y prestigio de sus pares, de los letrados y de toda la sociedad. Debieron ser seleccionados letrados que se valgan a sí mismos por su peso, prestigio y consideración personal, y no ?como sucede frente a los nombres propuestos- que solo exhiben vinculaciones políticas sin ninguna consideración y autoridad profesional en la vida judicial".

La carta publicada por los abogados lleva la rúbrica de Leticia Llopis, Horacio Pernasetti, Rosario Andrada, Isidro Lobo, Diana Abrevaya, Ana Soledad Pais, Javier Silva, Luis Horacio Fadel, Gabriela C. Vázquez, Victor Quinteros, Alejandra Bollada, Eliana Bustos.