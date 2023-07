Cumbre de Bruselas: Alberto Fernández se reunió con Meloni y criticó a Rusia por la invasión a Ucrania

En fluido español, la premier italiana Giorgia Meloni conversó este martes con un Alberto Fernández distendido. Se dispensaron sonrisas durante la entrevista que mantuvieron en Bruselas. Nunca se habían visto, y Fernández, en su último tramo de gobierno, invitó a a la primera ministra de Italia a visitar a la Argentina. Meloni nunca estuvo aquí, le dijo, contando además que había vivido en España. También dijo que le gustaría venir.

Alberto Fernández está en Bélgica participando de la III Cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

En ese marco es que se reunió con varios mandatarios del arco de la derecha europea como Meloni y el griego Kyriakos Mitsotakis. También participó de una reunión por el diálogo entre chavismo y oposición convocado por el francés Emmanuel Macron, que no alcanzó acuerdos al momento. Para el caso, el régimen de Nicolás Maduro mantiene cercada a la oposición. Estuvieron también el brasileño Luis Inacio Lula da Silva, el colombiano Gustavo Petro, la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez y el opositor Gerardo Blyde. Todos con sus cancilleres o asesores, por la parte argentina, Santiago Cafiero.

"Las capacidades de financiamiento de nuestros países son acotadas. Colegas, amigos. Me habrán escuchado más de una vez llamar la atención sobre las reformas que necesitamos en la arquitectura financiera internacional. Luego de una pandemia como la humanidad no había visto en cien años, la guerra y los efectos dramáticos del cambio climático, el Fondo Monetario Internacional no ha podido encontrar el tiempo y las voluntades para revisar su política de sobrecargos y el capital disponible de los bancos de desarrollo continúa siendo insuficiente.", dijo Fernández en su breve intervención en el plenario de líderes este martes.

Luego, sin dar vueltas, Fernández tuvo una crítica importante hacia Moscú. Dijo: "Las cuestiones que les he mencionado cobran una dimensión aún mayor en un escenario internacional atravesado por la guerra. La invasión de Rusia sobre Ucrania desató un conflicto delicadísimo que nos condujo a una situación dramática, de gran inestabilidad. La República Argentina está convencida de que una solución duradera a la situación de Ucrania sólo se alcanzará por medios pacíficos y por eso hacemos, una vez más, un llamado a la paz y a des-escalar el conflicto, para que las partes involucradas puedan encontrar las condiciones para regresar a la mesa de negociaciones", dijo.

Que Fernández mencione como tal la invasión de Rusia a Ucrania es un eje importante de su discurso porque entre los latinoamericanos hay varios líderes aliados a Vladimir Putin -como Nicolás Maduro, de Venezuela; Daniel Ortega de Nicaragua; y Miguel Díaz Canel de Cuba- . También lo es quien ejerce la presidencia de la CELAC, el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. Ellos se opusieron a que el documento final de la cumbre que todavía se discute haya una crítica a Moscú de ese tipo. Lula da Silva a su vez se encuentra en una tercera posición con críticas también al ucraniano Volodimir Zelenski y a Estados Unidos y Europa por sumar armamentos a Kiev.

La agenda del mandatario se inició ayer e incluye varias reuniones bilaterales. Siempre según fuentes del gobierno argentino, en la bilateral con Meloni hablaron de que la Argentina va apoyar a Italia para que integre el Consejo Ejecutivo. Se trata de un gesto importante teniendo en cuenta la molestia italiana porque Argentina terminó apoyando a Riad, capital de Arabia Saudita, en lugar de a Roma para la Expo 2030, uno de las exhibiciones internacionales más importantes del mundo

Meloni, afirman en la delegación argentina, agradeció el apoyo y dijo que le gustaría venir a este país, donde existe una fuerte colectividad de origen italiano y con ciudadanía italiana.

Por cierto, en ese sentido "ambos valoraron las relaciones maduras de Argentina e Italia , y sus tradiciones comunes culturales", dijeron en Bruselas.

Alberto Fernández y Giorgia Meloni también destacaron la firma de un memorándum de entendimiento sobre Energía que firmaron ayer Unión Europea y Argentina para el desarrollo futuro e inversiones en ese terreno. Se trata de una apuesta de ambas partes en el contexto igual de los europeos que buscan nuevos mercados, en tiempos de guerra con Ucrania y de una China que ha ganado terreno en una región de netos lazos culturales con Europa.