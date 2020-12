Dalmacio Mera se reunió con el movimiento provida Somos Más

A tres días de que la Cámara alta debata el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el senador nacional Dalmacio Mera se reunió con integrantes del movimiento celeste Somos Más Catamarca.

“El senador (Mera) nos escuchó y brindó su tiempo y su punto de vista sobre el debate de la Ley de aborto”, informaron a través de las redes sociales de la agrupación “provida”.

Durante el encuentro, el legislador dejó en claro su postura sobre la iniciativa oficialista, y manifestó: “La vida es incremental. El ser humano es incremental y para la ley, supongo que para la biología es lo mismo, hay ser humano a partir de la concepción. Lo que es distinto para la ley es la capacidad, no es la misma capacidad jurídica de una persona no nacida que una nacida, no es lo mismo la capacidad jurídica de un menor de 18 que de un mayor de 18. Uno va teniendo distintas capacidades a lo largo de la vida. Pero no es un problema de definición de si hay persona o no, lo que si hay son distintas capacidades".

Por otro lado, el movimiento celeste le hizo entrega a Mera de “planillas con más de 2.500 firmas de conciudadanos que dicen que en Catamarca y en el país no queremos aborto”.

"Reconocemos y agradecemos la predisposición del senador, y sobre todo, su defensa férrea de la Constitución Nacional, que protege la vida de todos desde la Concepción hasta la muerte natural", expresaron.