Debate Ley Ómnibus: se retirará el artículo que impedía reuniones de tres personas o más en espacios públicos

El Gobierno vuelve a defender en el Congreso la Ley Ómnibus de reformas económicas con las exposiciones del ministro del Interior, Guillermo Francos, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, en comisiones de Diputados, durante las sesiones extraordinarias que se extenderán hasta el 31 de enero.

La exposición de Francos empezó a las 09:23 y terminó después de las 13. Bullrich comenzó a disertar a las 14:20. Los funcionarios de Economía hablarán sobre cuestiones impositivas, fiscales, deuda, defensa de la competencia y energía.

En esta disertación tocó uno de los artículos que generó controversia a nivel nacional:

"Entiendo la razón de por qué ha podido haber una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para una reunión de tres personas. Ese artículo está vinculado a la Ley del Tránsito y no a la ley en general", sostuvo la funcionaria.

"Quizás deberíamos haber puesto que ese artículo era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley de Tránsito. Para facilitar la discusión, porque da lo mismo cuántos cortan el tránsito, les vengo a decir que vamos a retirar ese artículo porque está suficientemente explicado en otros artículos. Al haberse generado una confusión preferimos retirarlo. Denlo por retirado", enfatizó.

Otros momentos destacados:

El tenso cruce entre Del Caño y Espert: "¿Qué, va a pedir cárcel o bala? Déjeme terminar"

El diputado del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, tuvo un fuerte cruce con su par de Avanza Libertad, José Luis Espert, titular de la Comisión de Presupuesto en la Cámara Baja.

Mientras Del Caño exponía en comisiones de Diputados por el tratamiento de la Ley Ómnibus Espert le reclamó que redondee su discurso, y el dirigente de izquierda lo cruzó: "Déjeme terminar. ¿Qué, va a pedir cárcel o bala? Déjeme terminar".

El dirigente liberal le respondió: "Usted no le va a faltar el respeto a los legisladores y al ministro del Interior, Guillermo Francos", y Del Caño le contestó: "Usted no me va a decir a mí lo que tengo que hablar. Cierre la boca".

Seguí el Debate en vivo: