Decenas de despidos en el diario El Tribuno del senador Romero

"El clima es feísimo en la redacción", aseguró Antonio Gaspar, periodista de El Tribuno y secretario gremial del Sindicato de Prensa de Salta, al hacer referencia a la situación que sobrellevan 27 empleados del diario, propiedad del Grupo Horizontes SA, cuyo principal accionista es el senador salteño Juan Carlos Romero.

El malestar es debido a que les informaron que serán despedidos, aunque la desvinculación está a la espera de la negociación por el monto y forma en que les liquidarán la indemnización, una vez que se resuelvan los planteos de la empresa que aduce una situación de crisis económica.

En contacto con Radio Nacional Salta, Gaspar dijo que los sueldos de los trabajadores del diario son paupérrimos.

Se estima que los telegramas de despidos les llegarán a los trabajadores antes de fin de mes, una vez concluidos los procesos legales en la Secretaría de Trabajo.



La empresa en cuestión fue altamente beneficiada por la pauta oficial del Gobierno de la Provincia de Salta y por la Municipalidad de Salta, sobre todo durante la gestión de la hija del ex gobernador y actual senador, Juan Carlos Romero, de acuerdo a datos proporcionados por el sitio Salta Transparente.

Los sueldos que abona a sus empleados el diario El Tribuno oscilan entre 120 y 300 mil, con un básico de 60 mil, que no se actualiza desde noviembre del año pasado. De acuerdo a los trabajadores, la empresa nunca dio respuestas a los reiterados pedidos de actualización salarial. Denuncian además que cada vez que algún compañero alcanzaba la jubilación no se lo reemplazaba y se recargaba al personal que quedaba.



"En vacaciones en algunas secciones quedaba al frente una sola persona para realizar entre seis y nueve páginas, sin que el trabajo sea reconocido", agregaron. El grupo Horizontes SA, dueño del diario El Tribuno, informó a la Secretaría de Trabajo de Salta el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC). Este recurso, contemplado por la Ley de Empleo 24.013, permite a las empresas suspender o despedir personal ante una disminución del trabajo por fuerza mayor o por causas no imputables al empleador.



Amparada en esta disposición, la empresa propuso retiros voluntarios a sus trabajadores. En la primera audiencia ante la Secretaría de Trabajo, en la que el Sindicato de Prensa de Salta pudo acceder al expediente del proceso preventivo de crisis, se enteró de que la firma presentó una lista de 27 trabajadores que pretende despedir abonando solo el 50% de las indemnizaciones, y en 12 cuotas.