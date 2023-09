Declaraciones de Massa en Tucumán: "No tienen ni idea de qué hacer con el país que viene"

Desde la San Miguel de Tucumán, y con el respaldo de 14 gobernadores provinciales, Sergio Massa encabezó un acto que representó el relanzamiento de campaña de Unión por la Patria, donde expresó parte de los lineamientos que sostendrá durante los próximos 45 días antes de las elecciones 2023: producción, consenso y federalismo. Además, criticó a los partidos opositores por no debatir propuestas de campaña: "No tienen ganas de discutir porque no tienen ni idea de qué hacer con el país que viene".

"Quiero venir a comprometerme con la región más injustamente postergada de la Argentina. Vamos a defender la patria con uñas y dientes ante cualquier intento de destruir la integridad nacional".

Luego, definió que "defender la patria es defender el trabajo" y apuntó a avanzar en medidas para favorecer a los trabajadores de la economía de plataformas y de la economía popular. "Voy a ser el presidente de los trabajadores en Argentina; voy a ser el presidente que le devuelva el poder de compra que han perdido en el salario", aseguró.

Posteriormente, el ministro se refirió a la situación de la Argentina con el FMI: "La negociación no tuvo tal vez, por la falta de apoyo político, la fortaleza que necesitábamos. Viene el tiempo de decirle al Fondo que vamos a juntar nosotros nuestros dólares con nuestro trabajo, les vamos a pagar para que se vuelvan a ir de la Argentina y nos dejen decidir de manera soberana".

Durante su discurso, el candidato presidencial de Unión por la Patria afirmó que desde su espacio van "a defender el sistema de jubilación público porque nada es más importante que cada generación que trabaja ayude, en un pacto de unidad social, a la generación que se retira del mercado de trabajo. Esa idea de que cada uno se la arregle es la idea del 'Sálvese quién pueda'. No creemos en eso: construimos y soñamos con un país en el que entre todos y juntos tenemos que salvarnos y hacernos crecer. Ese es el sueño de movilidad social ascendente".

También apuntó su compromiso para garantizar condiciones y derechos a "los pibes que estudian en las universidades" y al "sistema científico y tecnológico, que es tan importante en el norte argentino". "Defendemos nuestro sistema de becas universitarias: le quieren sacar a 1.700.000 pibes su beca. Los vamos a defender con su voto y desde el gobierno desde el 10 de diciembre", prometió y analizó que "hay algo mucho peor, porque quieren arancelar las universidades".

En contraposición, se comprometió a "encarar un proceso de mayor inversión en el sistema educativo para que tengamos la oportunidad de que nuestros hijos tengan salida laboral en el momento que terminan la universidad. Vamos por la robótica, la programación y la inteligencia artificial. Ellos no tienen ganas de discutir estas cosas porque no tienen ni idea de qué hacer con el país que viene".

Finamente, Sergio Massa reconoció que "sabemos que hay muchas cosas que esperaban que no se hicieron. Algunas porque no permitió el contexto y otras porque faltó en algunos funcionarios el coraje. Cambiemos a esos funcionarios y pongamos lo que hace falta, pero vayamos a buscar a esos vecinos para que vengan a trabajar con nosotros". De cara a lo que resta de campaña, le pidió a la militancia invocar que "lo peor ya pasó, viene un tiempo nuevo y un nuevo gobierno que vamos a hacer juntos".

Unión por la Patria en Tucumán

Además del mandatario de Tucumán, Juan Manzur, y del ministro de Economía, estuvieron presentes en la ceremonia los gobernadores Axel Kicillof de Buenos Aires; Gustavo Bordet de Entre Ríos; Gildo Insfrán de Formosa; Raúl Jalil de Catamarca; Ricardo Quintela de La Rioja; Alicia Kirchner de Santa Cruz; Sergio Ziliotto de La Pampa; Gerardo Zamora de Santiago del Estero; Gustavo Sáenz de Salta; Oscar Herrera Ahuad de Misiones: Alberto Rodríguez Saá de San Luis y Sergio Uñac de San Juan.

Por su parte, formaron parte de la actividad referentes de primera línea de la órbita sindical: Héctor Daer (CGT), Pablo Moyano (Camioneros), Andrés Rodríguez (UPCN), Roberto Baradel (SUTEBA) y Gerardo Martínez (UOCRA). Entre otros funcionarios del oficialismo, también participaron los ministros Wado de Pedro, Jorge Taiana, Matías Lammens, Jaime Perczyk, Raquel Olmos y Victoria Tolosa Paz y los diputados Cecilia Moureau y Máximo Kirchner.