Defienden un sistema que fracasó

El diputado provincial del Frente de Todos, Marcelo Murúa, criticó a sus pares de Juntos por el Cambio por las posturas en contra de las medidas tomadas por el Poder Ejecutivo y afirmó que todas las decisiones tomadas están amparadas por la Constitución Provincial. “En el caso particular de las regalías, se envió un proyecto de ley que complementa al decreto en algunos aspectos, para traer claridad en los mismos y fueron fruto de escuchar opiniones diversas, incluso desde actores de la oposición”, subrayó.

Murúa se mostró sorprendido por la “actitud” de los legisladores opositores y afirmó que, para ellos, la “República y la Democracia funciona si los resultados de las cosas o las resoluciones de los temas los favorecen o son los que ellos esperan, para ellos no importa el debate, lo único que quieren con debate o sin debate es que las cosas sean como ellos quieren sino ya nada funciona”.

Puntualmente, sobre los decretos emitidos por el gobernador, enfatizó que están dentro de las atribuciones que marca la Constitución de Catamarca e hizo especial hincapié en la modificación de la ley de Regalías Mineras, afirmando que se envió un proyecto de ley que complementa al decreto en algunos aspectos, para traer claridad en aquellos y fue fruto de escuchar opiniones diversas incluso desde actores de la oposición.

“Hay que poner de manifiesto también que está totalmente expuesto que el sistema de distribución que hoy defienden y que implementaron como oficialismo en su momento, fracasó porque atomizó un recurso extraordinario en miles de pequeñas inversiones que no le cambiaron de manera sustentable la vida a nadie, menos aún en los departamentos mineros”.