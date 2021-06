Denuncia contra Zelaya: "Sigo sintiendo miedo, a mí una condena no me va a devolver lo que ya perdí"

Este martes 15 de junio será la audiencia a las 9 hs. con el Tribunal de Impugnación en Tucumán vía Skype por la denuncia por abuso sexual contra el concejal de la Capital, Daniel Zelaya. El mencionado Tribunal será el encargado de decidir si se eleva a juicio.

En este sentido, Soledad, la denunciante, indicó que están previstas dos marchas de manera simultánea organizadas por agrupaciones feministas en ambas provincias, en Catamarca se concentrarán enfrente del Concejo Deliberante de la Capital, mientras que en Tucumán lo harán afuera de Tribunales a las 9 hs. Las movilizaciones tienen como objetivo acompañar y respaldar a la mujer tucumana que radicó la denuncia por abuso, relatando en la misma que el delito ocurrió cuando ella tenía 8 y Zelaya 16 años.

Al respecto, Soledad, quien además es abogada, comentó a diario La Unión que mucha gente se hizo eco de su historia y señaló que a pesar de que su salud se vio afectada, agradece el acompañamiento.

Con relación a la licencia que sacó el concejal para que, según él, se investigue la denuncia, Soledad explicó: "La licencia que él saca fue después de que yo haga la publicación en Facebook, yo publiqué 10 o 15 días después de que él sea notificado. Se armó lío y él sacó la licencia, no es que salió públicamente a contar lo que pasó".

Por otra parte, habló sobre un hecho que aconteció en su domicilio hace 10 días, lo cual la intimidó y potenció el miedo. "Estuvo afuera dos días parada una camioneta Amarok blanca, que estaba como 3 o 4 horas afuera de mi casa. Mi marido tuvo que salir a correrlo y estaba ahí, no sabíamos quién era, la verdad que me intimidó mucho, tengo un poco de miedo", expresó.

"Sigo sintiendo miedo, a mí una condena no me va a devolver lo que ya perdí, no me va a hacer recuperar la libertad. Vivo presa de una historia que viví. Perdí mi niñez, perdí mi inocencia. Nada de lo que vaya a pasar mañana o más adelante me va a devolver la tranquilidad. Es un proceso de todos los días, me he refugiado en organizaciones, en psicólogos, en la Iglesia, en donde he podido he entrado para poder curar mi dolor", narró.

Y agregó que "a esto lo hago por las otras víctimas de abuso que existen y por mi hija fundamentalmente".

Posteriormente, Soledad contó que la familia de Zelaya, al tomar conocimiento de la denuncia quiso minimizar la situación, asegurando que Zelaya "jugaba" con ella. "El padre del concejal le dijo a mi marido que éramos como hermanos, que jugábamos juntos, o sea, estamos hablando de una niña de 8 años y un adolescente de 16, yo nunca pude haber jugado ni a los 9 ni a los 10 con un chico de 18 años, eso es algo cae de maduro, que no existe", aseveró.

"Nunca dijeron 'soy inocente, somos inocentes o mi hijo no fue', dijeron 'por qué nos hizo esto' ", refiriéndose a la denuncia radicada y dando a entender que ella era la culpable. "(Zelaya) En sus declaraciones en ningún momento negó el hecho, dijo que pasó hace 25 años y que la denuncia había sido rechazada. Alguien que es inocente lo grita a los cuatro vientos como le sale. Hay un mensaje tácito ahí de que es mi abusador, yo ya no espero que lo reconozca, ahí hay un reconocimiento de parte de él", puntualizó.

En cuanto al fallo que espera del Tribunal, dijo que no puede decir que cree en la Justicia debido a, por ejemplo, casos de femicidio donde las víctimas habían denunciado a su abusador. "Decir que creo en la Justicia sería una falsedad de mi parte, en la Justicia penal no creo tanto, sé que ha habido casos en los que no ha quedado impune", comentó y agregó que espera estar del lado en el que se haga justicia, sin impunidad.

"En Catamarca fue un apoyo casi masivo, los únicos que salieron a apoyarlo (a Zelaya) fueron los que dependen de él, los que reciben donaciones y favores políticos. El apoyo que yo sentí y sigo sintiendo todos los días por parte de Catamarca es inconmensurable, no lo puedo describir, me han ayudado a luchar, a continuar; no voy a claudicar, lo voy a hacer por mi hija aunque esté tirada en una cama y no tenga ánimos de levantarme. La fuerza que me dio Catamarca me ayudó a creer en mí, en Dios y en que se puede hacer justicia", remarcó.

Denuncia contra el intendente Elpidio Guaraz

Al respecto, expresó que la idea de su denuncia es ayudar a que otras mujeres den a conocer sus casos con las denuncias que radicaron en contra del intendente Guaraz en estas últimas semanas. "El abuso está en todas partes, en una relación de pareja, en un matrimonio, en la familia, en los vecinos, donde uno convive todos los días y el perfil del abusador es ese, son como estas dos personas, Elpidio y Zelaya, son políticos, manipuladores natos que se han encargado de hacerle creer a la gente que ellos son buenos", acotó.