Denunciaron a Alberto Fernández por el velorio de Diego Maradona en Casa Rosada

Alberto Fernández fue denunciado después de organizar el velatorio de Diego Maradona.

Después del caos que se vivió en Casa Rosada, con algunos incidentes entre la policía y los manifestantes, confirmaron que el jefe de Estado deberá dar explicaciones en la Justicia por la denuncia que efectuaron contra él.

El abogado Yamil Santoro, de la coalición Republicanos Unidos (vinculada al macrismo), presentó una denuncia penal contra el mandatario por la organización del velorio del máximo ídolo popular y lo acusa de "haber violado las normas sanitarias del correspondiente Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio decretado por el mismo Poder Ejecutivo al convocar masivamente a un funeral de Estado".

En ese escrito, el letrado manifestó que Fernández "ha vulnerado el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la Constitución Nacional) al conferir a la familia del destacado futbolista un trato diferente, en materia de velatorios, que el que recibe ?normas sanitarias mediante- cualquier otra familia argentina que sufre el fallecimiento de un ser querido".

Y agrega: "Con la convocatoria y la disposición de un protocolo improvisado e ineficaz se está estableciendo un doble estándar en materia de funerales, que depende de la condición de cada uno: si sos famoso o no. Si no lo sos, se aplican las normas sanitarias preventivas del Covid-19; si lo sos, no existe norma alguna que prohíba reunir, en la Plaza de Mayo, en las calles aledañas y en la mismísima Casa de Gobierno, a millones de personas que desfilan, exponiendo a todos al contagio del virus, durante horas para participar de la convocatoria del presidente".

Esta mañana, el Presidente respondió las acusaciones en un programa de radio: "Mucha gente fue con ánimo de hincha de fútbol. Los que entraron en ese momento a la Rosada lo hicieron con una violencia singular. Es muy difícil organizar un evento de esta naturaleza sabiendo que iba a haber un grupo de energúmenos.