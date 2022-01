Denunciaron a Walter Arévalo y solicitaron la nulidad de la asamblea extraordinaria

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la Capital, Walter Arévalo, ya dejó en claro sus intenciones de ir por un nuevo mandato al frente de la conducción del gremio. En el medio, desde la oposición gremial, salieron al cruce para invalidar la asamblea realizada el 29 de diciembre y en la jornada de hoy presentaron una denuncia en sede judicial. Asimismo, Arévalo también dijo que se presentará pero ante el Ministerio de Trabajo para pedir la nulidad de la misma, en atención al pedido de un grupo de afiliados que responden a su sector y que aseguran que no pudieron participar por el incidente que hubo ese día con los referentes del sector opositor.

Es en este marco que los dirigentes de la Agrupación 11 de Mayo "Somos todos municipales", Pedro Garnica, José Echeverría y Marcelo González, denunciaron penalmente el acto llevado a cabo a fin de año en sede gremial de la calle 1° de Mayo, por considerar la existencia de una supuesta violación de las medidas sanitarias dispuestas por el COE. Indicaron que la asamblea no cumple con los lineamientos del estatuto gremial, que no se cumplió el orden del día y además, que no se les permitió participar de la misma, hecho del que ellos dejaron constancia mediante nota y registros fílmicos.

Pedro Garnica, en diálogo con Diario La Unión señalo “lamentablemente hay muchas mentiras y nosotros lo vamos a demostrar con papeles, porque no se nos está permitiendo participar de un proceso de renovación de las autoridades. No se nos entregó el listado de afiliados, lo que venimos solicitando desde el 3 de diciembre”. En cuanto a la objeción de la modalidad misma de la asamblea, el dirigente consideró “por una cuestión de la pandemia, creemos que no se la debió realizar”.

Pedro Garnica - Foto Gustavo Roldán

El referente de la Agrupación 11 de Mayo "Somos todos municipales" comentó que los afiliados del SOEM son 2.170 y que en la asamblea sólo participaron alrededor de 300. “Eso es muy irregular, más en la situación sanitaria en la que nos encontramos. Y la convocatoria fue convocada por Facebook tres horas antes”, finalizó.